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紐約亞裔護士遭非裔病患痛毆險失明 檢察官僅控輕罪

記者張晨／紐約即時報導
受害者菲律賓男護士塔布朗(右二)和家人。(截取自塔布朗臉書)
受害者菲律賓男護士塔布朗(右二)和家人。(截取自塔布朗臉書)

一名菲律賓護士近日在曼哈頓醫院輪值時，遭到一非洲裔女精神病人的暴力毆打，造成重傷且險些失明；但地區檢察官白艾榮(Alvin Bragg)卻只對嫌犯提出輕罪指控，即使州府明確規定攻擊正在上班的醫護人員屬於重罪。

警方表示，55歲的菲律賓男護士塔布朗(Valentino Tablang)是上城西奈山晨邊醫院(Mount Sinai Morningside)的一名註冊護士，他在7日值班時被患有精神疾病的28歲非洲裔女子馬丁(Nikcia Martin)毆打；臉部大面積破口，眉骨處傷口極深，險些失明。

1988年就開始擔任護士的塔布朗有著豐富的經驗，他表示，當時自己正在急診室輪班，得知馬丁裸身下床便趕忙起身阻止，正打算通知主治醫生，且試圖看清馬丁手環上的身分信息時，突然被擊中頭部。

案發後，警方逮捕了馬丁，並指控她犯有重罪——但當地檢辦公室向塔布朗遞送刑事起訴書以供他簽字時，卻改為了輕罪指控，包括襲擊、企圖襲擊及騷擾等罪名。

然而根據紐約州刑法，如果嫌犯攻擊警察、治安官、註冊護士、執業護士或「公共衛生保健員」，應屬重罪。

「當我收到地檢的起訴書副本時，我說我不會簽署，因為嫌犯應該被以重罪起訴。」塔布朗說，法律變成了沒有爪牙的紙老虎，而努力幫助他人的群體卻在遭受最無辜、殘忍的攻擊。

塔布朗表示，檢察官告訴他，沒有足夠的理由提起重罪訴訟；「我對此感到失望，且有一種被排除在外的無力感。」他說，自己是兩個女兒的爸爸，不想讓她們有同樣遭遇。

紐約州護士協會(New York State Nurses Association)談判部門的聯合主席德西德里奧(Peggy Desiderio)批評白艾榮辦事不力，並明言護士是一個重要的選舉投票群體。

白艾榮辦公室發言人回應稱，僅在過去一年中就多次使用了州法中的重罪法規，起訴襲擊醫護人員的嫌犯，並列舉了四個具體案例，稱醫護人員的安全至關重要。

白艾榮 紐約州 檢察官

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