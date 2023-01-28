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曼哈頓N線地鐵站凌晨爆槍案 1人中彈

記者張晨／紐約即時報導
28日凌晨，曼哈頓華埠堅尼路N線地鐵站槍擊。(本報檔案照)
28日凌晨，曼哈頓華埠堅尼路N線地鐵站槍擊。(本報檔案照)

曼哈頓華埠堅尼路地鐵站28日凌晨發生一起槍擊案件，一人中彈一人受傷，二人均非亞裔；而當晚也正值田納西州曼菲斯非裔男子尼科爾斯(Tyre Nichols)本月初被警方毆打致死案件的示威發酵，前一日紐約州長霍楚(Kathy Hochul)與市長亞當斯(Eric Adams)剛剛在下城地鐵站展示整治捷運系統治安成果，稱年10月推出交通安全倡議以來，全市地鐵主要犯罪率下降了16%，回歸疫情前水平，更吸引超過10億乘客重返紐約地鐵。

警方表示，案件發生在凌晨1時左右，在位於N線華埠站南下的列車上一夥人發生爭執，隨後一人掏槍射擊，一人被槍擊中，一人受傷，嫌犯逃離現場。

目擊者表示，當列車駛入堅尼路站時，發現車廂內的乘客四散奔逃，隨後便聽到了兩聲槍響；兩名傷者都非亞裔，案發後被送往表維醫院(Bellevue Hospital)治療，傷勢不定。

當晚不少人也因曼菲斯暴警致死案視頻公布而組織遊行，同日霍楚與亞當斯才針對捷運系統犯罪減少在下城地鐵站召開了記者會。

警方呼籲民眾，若知曉此案相關線索者，可立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站https://crimestoppers.nypdonline.org/，或通過手機發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源保密。

地鐵站 華埠 亞當斯

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