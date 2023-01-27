時報廣場今晚7時恐大規模示威 市府提醒本周末紐約更多反警遊行

紐約市長亞當斯表示，已經對任何潛在的抗議活動、交通堵塞做好了準備。（會議直播）

田納西州曼菲斯一名非裔 男子遭五名非裔警察 毆打致死的視頻引起軒然大波，紐約市 警察局27日表示，已經為本周末即將到來的大規模抗議活動做好準備；時報廣場聯盟(Times Square Alliance)也收到市警局提醒，27日晚上7時將有反對警察的大型抗議活動，提醒市民注意保護自身安全。

紐約市長亞當斯(Eric Adams)表示，非裔男子尼科爾斯(Tire Nichols)像「人肉沙包」被打死的視頻對他有很大衝擊，五名施暴警察是警隊的「叛徒」，紐約市反對任何類似的警權濫用、虐待行為發生。「我相信紐約人有權利和平的表達自己看過視頻後的看法。我們也已經對任何潛在的抗議活動、交通堵塞做好了準備。」

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市警局發表聲明稱，我們在繼續檢測事件發酵後紐約市的情況，正在檢查、調整、準備對大型抗議活動的警力反應，確保每個紐約市民的人身安全。

時報廣場聯盟表示已收到市警局提醒，27日晚上7時在時報廣場可能有大規模的示威活動，「目前還沒有具體細節，但知道的是，本周末都將有持續的抗議活動。」