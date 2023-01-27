時報廣場今晚7時恐大規模示威 市府提醒本周末紐約更多反警遊行
田納西州曼菲斯一名非裔男子遭五名非裔警察毆打致死的視頻引起軒然大波，紐約市警察局27日表示，已經為本周末即將到來的大規模抗議活動做好準備；時報廣場聯盟(Times Square Alliance)也收到市警局提醒，27日晚上7時將有反對警察的大型抗議活動，提醒市民注意保護自身安全。
紐約市長亞當斯(Eric Adams)表示，非裔男子尼科爾斯(Tire Nichols)像「人肉沙包」被打死的視頻對他有很大衝擊，五名施暴警察是警隊的「叛徒」，紐約市反對任何類似的警權濫用、虐待行為發生。「我相信紐約人有權利和平的表達自己看過視頻後的看法。我們也已經對任何潛在的抗議活動、交通堵塞做好了準備。」
市警局發表聲明稱，我們在繼續檢測事件發酵後紐約市的情況，正在檢查、調整、準備對大型抗議活動的警力反應，確保每個紐約市民的人身安全。
時報廣場聯盟表示已收到市警局提醒，27日晚上7時在時報廣場可能有大規模的示威活動，「目前還沒有具體細節，但知道的是，本周末都將有持續的抗議活動。」
與此同時，不少華人群眾在微信群接到通知，稱激進派左派團體發起了今晚的暴動，計畫攻擊警察局等執法機構，「華埠周圍的居民應該當心，我們除了有五分局，還有市警局總部和幾個聯邦執法單位。曾經「黑人的命也是命」活動示威都曾經過這裡，請大家務必小心！」
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