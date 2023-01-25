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5年轉帳280萬 紐約87歲老翁遭「殺豬盤」情感詐騙

記者張心／紐約即時報導
87歲的紐約老翁遭遇36歲的佛羅里達州女子「情感詐騙」，五年間陸續向女方轉帳280萬元。圖為示意圖。(Pixabay)
87歲的紐約老翁遭遇36歲的佛羅里達州女子「情感詐騙」，五年間陸續向女方轉帳280萬元。圖為示意圖。(Pixabay)

紐約南區聯邦法院25日宣布逮捕並起訴一名「殺豬盤」案件嫌犯；87歲的紐約老翁遭遇36歲的佛羅里達州女子「情感詐騙」，五年間陸續向女方轉帳280萬元，甚至被迫賣掉房產等畢生積蓄。

根據檢方起訴書，87歲的紐約受害人曾是大屠殺倖存者，2017年初通過在線交友軟件認識了佛州女子斯特古(Peaches Stergo)。認識不久後，斯特古開始向受害人借錢，理由是自己的律師拒絕向其提供傷害補償金；而在受害人向斯特古的道明銀行(TD Bank)轉帳後，對方又稱自己已收到了律師的和解資金；但根據檢方調查，這只是斯特古騙錢的謊言，自始至終她並未收到過傷害賠償資金。

之後從2017年5月至2021年10月，斯特古繼續以各種形式對受害人進行情感詐騙，聲稱若不給她打錢，她的銀行帳戶就會被凍結，而受害人也得不到欠款補償。在檢方的調查中，發現斯特古為了行騙，專門創建了一個假的電子郵件帳戶，假扮是道明銀行員工，並製作假的道明銀行信件和發票。

在這四年間，受害人共計向斯特古開出了62張支票，總額超過280萬元，並被迫賣掉了自己的公寓。與此同時，斯特古則通過詐騙獲得的百萬元過著奢華的生活，不僅在高級社區購買了房屋、公寓，並買了一艘船、許多汽車(包括雪佛蘭Corvette和雪佛蘭Suburban)。她也在全球各地進行高檔旅行，住在麗思卡爾頓酒店(Ritz-Carlton)，購買金條、珠寶、勞力士手錶、蒂凡尼珠寶、愛馬仕包等奢侈品。

紐約南區聯邦檢察官威廉姆斯(Damian Williams)表示，斯特古被指控犯下電信詐騙罪，最高判處20年監禁，今日被逮捕後將移至佛州接受審訊。「多年來，斯特古利用老人尋求陪伴的心態，欺騙這位87歲的大屠殺倖存者一生的積蓄，以便自己成為百萬富翁。檢方對此類情感類金融詐騙絕不手軟。」

詐騙 佛州 支票

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