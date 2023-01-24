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開贓車、持槍藏毒 紐約法拉盛2華男被捕

記者鄭怡嫣／紐約即時報導
警方在車內發現上膛非法槍枝。(市警局提供)
警方在車內發現上膛非法槍枝。(市警局提供)

兩名報住在法拉盛華人男子，近日因涉嫌開駕駛一輛被盜車輛，且在車內非法持槍及藏毒而被警方逮捕，被控非法持槍、非法持有管控物質等多項罪名。

根據管轄法拉盛的109市警分局，21日凌晨0時33分左右，警方沿法拉盛大學點大道(College Point Blvd.)巡邏時一帶巡邏時，在大學點大道40-20號前將一輛違規的黑色英菲尼迪汽車及車上的兩名華人男子攔下，經調查，發現這輛車為一輛盜車，並在車內發現一把非法的且已經上膛的左輪手槍以及一定數量的毒品，將這兩名男子逮捕。

兩名男子分別為報住在法拉盛波普勒大道(Pople Ave.)近大學點大道的42歲男子曹文新(Cao, Wenxin, 音譯，下同)，被控非法持有上膛槍枝、非法持有管控物質、未經授權使用車輛(Unauthorized Use of a Vehicle)、非法持有被盜物品等罪，以及報住在大學點大道近40路的38歲男子王金(Wang, Jin)，被控非法持武、非法持有管控物質、未經授權使用車輛、非法持有被盜物品罪以及身分盜竊等罪。

根據法庭紀錄，皇后區刑事法庭法官將曹文新的保釋金設為1萬元現金或3萬元保釋券(bond)，兩位嫌犯的下次庭訊時間為26日(周四)。

市警局攔截一輛違規車輛並在車內發現非法物品。(市警局提供)
市警局攔截一輛違規車輛並在車內發現非法物品。(市警局提供)

大學點 法拉盛 華人

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