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霍楚支持率新高…改善治安降物價 紐約人不看好

霍楚支持率創新高 但…改善治安、降物價 紐約人不看好

記者和釗宇╱紐約即時報導
霍楚民調創新高。(州長辦公室)
霍楚民調創新高。(州長辦公室)

儘管紐約州霍楚(Kathy Hochul)上任以來遭遇諸多困難，自己提名的州上訴法院首席法官甚至被州參議會司法委員會否決，但最新民調顯示，民眾對霍楚的認可度創下她接任以來新高，但選民對霍楚今年內能否改善治安、降低生活成本持懷疑態度，近半選民認為紐約州走在錯誤的道路上；此外，大部分選民認為履歷造假的長島國會議員桑托斯(George Santos)應當辭職。

根據錫耶納學院(Siena College)23日公布的民調，選民對霍楚工作的認可率達到56%，高於上月的49%，為霍楚2021年8月接替前州長葛謨(Andrew Cuomo)以來新高，不認可率則為36%；同時，48%的選民對霍楚抱有正面評價，比一個月前小幅增長，抱有負面評價的選民則有42%。

錫耶納學院民調專家格林伯格(Steven Greenberg)表示，霍楚支持率的增加主要受到紐約市選民和獨立選民的加持，而且她在州情咨文中提出的政綱受到選民廣泛支持。

然而，選民對霍楚在2023年是否能實現改善治安、提高可負擔程度的目標持懷疑態度；民調顯示，59%的選民懷疑霍楚無法實現降低生活成本的目標，只有25%的選民認為她能做到；45%的選民不認為霍楚有能力改善治安，相信她能做到的只有36%；而且，有49%的選民認為紐約州正走在錯誤的道路上，只有39%的人認為紐約州位於正軌。

霍楚 紐約州 民調

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