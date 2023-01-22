紐約台灣會館迎新年 關切加州槍擊案

台灣會館理事長蘇春槐（右八）、國會眾議員孟昭文（右七）、市議員黃敏儀（右十）、州參議員劉醇逸（右九）、法拉盛商改區共同主席莊振輝（右五）、駐紐約台北經濟文化辦事處處長李光章（右六）等人參加台灣會館農曆新年慶祝活動。(記者高雲兒／攝影)

鑼鼓聲、拜年聲此起彼落，人群爭相向舞獅發放紅包。農曆新年慶祝活動22日在台灣會館舉行，各界人士在恭賀新年的同時，更是心掛剛發生的加州 華人槍擊案，表示將持續關注受害者及該案件的近況。

活動在喧天鑼鼓中開場，舞獅穿梭在人群中恭賀新年，人們將紅包塞進通紅的獅口中，笑聲不斷；一旁的志工用傳統藝術帶來更多喜氣年味——揮毫寫春聯、巧手剪窗花還有手工摺兔子。

現場嘉賓帶來不少新年祝福。台灣會館理事長蘇春槐回顧過去一年多災多難，但會館同心合力，經由永續經營基金捐贈逾20萬元給法拉盛，幫助僑胞渡過艱難時期。

國會眾議員孟昭文表示支持更多亞裔 競選發聲，如去年和市議員黃敏儀(Sandra Ung)等共同支持新近當選的皇后區首位民選亞裔女性民事法官林凱倫(Karen Lin)；也提到她提出的亞太裔國家博物館法案於去年通過，將持續宣傳亞裔文化。

黃敏儀和州參議員劉醇逸及法拉盛商改區共同主席莊振輝，也送上新年祝福。

但是與此同時，議員等嘉賓卻表示沉痛，因1月21日加州發生槍擊案，目前嫌犯在逃。

孟昭文稱已聯繫白宮工作人員持續跟進此案，駐紐約台北經濟文化辦事處處長李光章也表示了對此事的萬分關注，因當地有個社區被稱為「小台北」，十分掛心情況。