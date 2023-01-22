我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

封面故事／欠款終於歸零 我這樣和國稅局打交道

蒙市大屠殺槍手似已被警方包圍 兇嫌照、案發影片曝光

紐約台灣會館迎新年 關切加州槍擊案

記者高雲兒／紐約即時報導
台灣會館理事長蘇春槐（右八）、國會眾議員孟昭文（右七）、市議員黃敏儀（右十）、州參議員劉醇逸（右九）、法拉盛商改區共同主席莊振輝（右五）、駐紐約台北經濟文化辦事處處長李光章（右六）等人參加台灣會館農曆新年慶祝活動。(記者高雲兒／攝影)
台灣會館理事長蘇春槐（右八）、國會眾議員孟昭文（右七）、市議員黃敏儀（右十）、州參議員劉醇逸（右九）、法拉盛商改區共同主席莊振輝（右五）、駐紐約台北經濟文化辦事處處長李光章（右六）等人參加台灣會館農曆新年慶祝活動。(記者高雲兒／攝影)

鑼鼓聲、拜年聲此起彼落，人群爭相向舞獅發放紅包。農曆新年慶祝活動22日在台灣會館舉行，各界人士在恭賀新年的同時，更是心掛剛發生的加州華人槍擊案，表示將持續關注受害者及該案件的近況。

活動在喧天鑼鼓中開場，舞獅穿梭在人群中恭賀新年，人們將紅包塞進通紅的獅口中，笑聲不斷；一旁的志工用傳統藝術帶來更多喜氣年味——揮毫寫春聯、巧手剪窗花還有手工摺兔子。

現場嘉賓帶來不少新年祝福。台灣會館理事長蘇春槐回顧過去一年多災多難，但會館同心合力，經由永續經營基金捐贈逾20萬元給法拉盛，幫助僑胞渡過艱難時期。

國會眾議員孟昭文表示支持更多亞裔競選發聲，如去年和市議員黃敏儀(Sandra Ung)等共同支持新近當選的皇后區首位民選亞裔女性民事法官林凱倫(Karen Lin)；也提到她提出的亞太裔國家博物館法案於去年通過，將持續宣傳亞裔文化。

黃敏儀和州參議員劉醇逸及法拉盛商改區共同主席莊振輝，也送上新年祝福。

但是與此同時，議員等嘉賓卻表示沉痛，因1月21日加州發生槍擊案，目前嫌犯在逃。

孟昭文稱已聯繫白宮工作人員持續跟進此案，駐紐約台北經濟文化辦事處處長李光章也表示了對此事的萬分關注，因當地有個社區被稱為「小台北」，十分掛心情況。

現場嘉賓進門即能領取紅包，而會館老人中心滿80歲的長者都能再次上台領取紅包。活動現場還請來健身教練，帶領老人一起大跳健身操，氣氛熱烈，還有午餐可以享用，活動一直從上午10時到下午1時。

人們向獅嘴裡塞紅包。(記者高雲兒／攝影)
人們向獅嘴裡塞紅包。(記者高雲兒／攝影)
志工介紹剪紙藝術。(記者高雲兒／攝影)
志工介紹剪紙藝術。(記者高雲兒／攝影)
駐紐約台北經濟文化辦事處處長李光章表示關注加州槍擊事件。(記者高雲兒／攝影)
駐紐約台北經濟文化辦事處處長李光章表示關注加州槍擊事件。(記者高雲兒／攝影)
志工寫毛筆字。(記者高雲兒／攝影)
志工寫毛筆字。(記者高雲兒／攝影)
台灣會館理事長蘇春槐發表新年祝福。(記者高雲兒／攝影)
台灣會館理事長蘇春槐發表新年祝福。(記者高雲兒／攝影)
現場嘉賓一起跳操
現場嘉賓一起跳操
舞獅表演。(記者高雲兒／攝影)
舞獅表演。(記者高雲兒／攝影)

亞裔 加州 健身

上一則

紐約法拉盛春節遊行萬人同樂 一掃疫情陰霾

下一則

曼哈頓華埠春節現人潮 因加州槍擊案加強警力戒備

延伸閱讀

風水趣談╱大師開春算命 流年化太歲

風水趣談╱大師開春算命 流年化太歲
紐約法拉盛春節遊行萬人同樂 一掃疫情陰霾

紐約法拉盛春節遊行萬人同樂 一掃疫情陰霾
紐約法拉盛農曆新年遊行 數萬民眾沿路喝采

紐約法拉盛農曆新年遊行 數萬民眾沿路喝采
法拉盛商改區「吉祥七號」線上抽獎 代金券最高25元

法拉盛商改區「吉祥七號」線上抽獎 代金券最高25元
法拉盛竊案多 全市最嚴重地區之一 市警辦防犯罪論壇

法拉盛竊案多 全市最嚴重地區之一 市警辦防犯罪論壇

熱門新聞

患有智力發育障礙蔡女士(左)在母親死後，被送醫治療。(冉燕飛提供)

紐約智障華女伴母屍3個月 暴瘦20磅…冰箱只剩1瓶洗髮水

2023-01-20 09:47
參與小頸強暴搶劫案的歹徒均被判刑10到17年。(警方提供)

看中華人業者帶錢回家 入屋搶劫強暴…非裔、華裔主謀判刑

2023-01-18 10:16
市財政局17日公布報告，預計2024財年全市110萬房產價格將比上一財年增長6.1%，地產總市值將達到約1兆4800萬元。（美聯社）

紐約市要漲地稅了…房屋估價明年增6.1% 獨棟漲最多

2023-01-18 12:39
法式燒餅五花肉刈包。記者張晨╱攝影

農曆年限量發售…法式燒餅五花肉刈包 2小時賣光

2023-01-20 13:02
華警李保羅在家人和同事的陪同下出院，警分局警員列隊歡迎。(紐約市警方提供)

紐約華警遭16歲嫌槍擊 帶傷交火追捕 被搭檔拖回車內送醫

2023-01-17 23:48
案發現場。(記者鄭怡嫣╱攝影)

法拉盛民宅聚眾打牌 4匪持槍夜劫 搶嫌有華人

2023-01-15 15:32

超人氣

更多 >
南加蒙市慶農曆新年爆槍擊案 致10死至少10傷 嫌犯在逃

南加蒙市慶農曆新年爆槍擊案 致10死至少10傷 嫌犯在逃
蒙市大屠殺槍手似已被警包圍 兇嫌照、案發影片曝光

蒙市大屠殺槍手似已被警包圍 兇嫌照、案發影片曝光
南加蒙市大規模槍擊 倖存者逃進韓國燒烤店求店主鎖門

南加蒙市大規模槍擊 倖存者逃進韓國燒烤店求店主鎖門
3個月晉升國家領導人 秦剛將成「官場傳奇」

3個月晉升國家領導人 秦剛將成「官場傳奇」
摩根大通買下學貸網 發現400萬假帳戶 告上27歲女賣主

摩根大通買下學貸網 發現400萬假帳戶 告上27歲女賣主