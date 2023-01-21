紐約法拉盛農曆新年遊行 數萬民眾沿路喝采
紐約法拉盛2023年農曆新年遊行於21日(大年三十)隆重登場，50多個團體、20多輛花車和萬餘人組成的各行各業遊行方陣，數百名多警察維護遊行治安，吸引數萬民眾參觀，一掃過去數年疫情陰霾。
參院多數黨領袖舒默(Chuck Schumer)、國會眾議員孟昭文、紐約州檢察長詹樂霞(Letitia James)、州主計長狄拿玻利(Tom DiNapoli)、市主計長蘭德(Brad Lander)、州參議員曲怡文、劉醇逸、史塔溫斯基(Toby Ann Stavisky)、州眾議員金兑錫及市議員黃敏儀和李琳達等到場支持，用中文、韓文祝福大家新春快樂。
（影音來源：記者牟蘭）
21日上午11時，遊行隊伍由紐約市警打頭陣，民選官員與法拉盛華商會(FCBA)遊行籌委會主席、華商會首席顧問杜彼得等人帶領，沿友聯街、三福大道、緬街向北方大道行進，沿路吸引大批民眾駐足喝彩。
杜彼德表示，自1996年第一次法拉盛農曆新年遊行以來，今年已經是第27年，他希望把這個活動變成一項社區活動，吸引各族裔參加，盼望聯邦政府早日把春節認定為法定新年，從根源上去除仇恨犯罪，讓非華裔認同華裔是美國一份子。
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