紐約法拉盛農曆新年遊行 數萬民眾沿路喝采

法拉盛2023年農曆新年遊行21日登場，數萬民眾沿路喝采。（記者牟蘭/攝影）

紐約法拉盛 2023年農曆新年遊行 於21日(大年三十)隆重登場，50多個團體、20多輛花車和萬餘人組成的各行各業遊行方陣，數百名多警察維護遊行治安，吸引數萬民眾參觀，一掃過去數年疫情陰霾。

參院多數黨領袖舒默(Chuck Schumer)、國會眾議員 孟昭文、紐約州檢察長詹樂霞(Letitia James)、州主計長狄拿玻利(Tom DiNapoli)、市主計長蘭德(Brad Lander)、州參議員曲怡文、劉醇逸、史塔溫斯基(Toby Ann Stavisky)、州眾議員金兑錫及市議員黃敏儀和李琳達等到場支持，用中文、韓文祝福大家新春快樂。

（影音來源：記者牟蘭）

21日上午11時，遊行隊伍由紐約市警打頭陣，民選官員與法拉盛華商會(FCBA)遊行籌委會主席、華商會首席顧問杜彼得等人帶領，沿友聯街、三福大道、緬街向北方大道行進，沿路吸引大批民眾駐足喝彩。