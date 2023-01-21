我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

國務卿布林肯拜年:亞裔美國人是美國文化重要組成

裁員潮一波接一波 英特爾在美裁員數百人

紐約法拉盛農曆新年遊行 數萬民眾沿路喝采

記者牟蘭／紐約即時報導
法拉盛2023年農曆新年遊行21日登場，數萬民眾沿路喝采。（記者牟蘭/攝影）
法拉盛2023年農曆新年遊行21日登場，數萬民眾沿路喝采。（記者牟蘭/攝影）

紐約法拉盛2023年農曆新年遊行於21日(大年三十)隆重登場，50多個團體、20多輛花車和萬餘人組成的各行各業遊行方陣，數百名多警察維護遊行治安，吸引數萬民眾參觀，一掃過去數年疫情陰霾。

參院多數黨領袖舒默(Chuck Schumer)、國會眾議員孟昭文、紐約州檢察長詹樂霞(Letitia James)、州主計長狄拿玻利(Tom DiNapoli)、市主計長蘭德(Brad Lander)、州參議員曲怡文、劉醇逸、史塔溫斯基(Toby Ann Stavisky)、州眾議員金兑錫及市議員黃敏儀和李琳達等到場支持，用中文、韓文祝福大家新春快樂。

（影音來源：記者牟蘭）

21日上午11時，遊行隊伍由紐約市警打頭陣，民選官員與法拉盛華商會(FCBA)遊行籌委會主席、華商會首席顧問杜彼得等人帶領，沿友聯街、三福大道、緬街向北方大道行進，沿路吸引大批民眾駐足喝彩。

杜彼德表示，自1996年第一次法拉盛農曆新年遊行以來，今年已經是第27年，他希望把這個活動變成一項社區活動，吸引各族裔參加，盼望聯邦政府早日把春節認定為法定新年，從根源上去除仇恨犯罪，讓非華裔認同華裔是美國一份子。

法拉盛2023年農曆新年遊行21日登場，數萬民眾沿路喝采。（記者牟蘭/攝影）
法拉盛2023年農曆新年遊行21日登場，數萬民眾沿路喝采。（記者牟蘭/攝影）
法拉盛2023年農曆新年遊行21日登場，數萬民眾沿路喝采。（記者牟蘭/攝影）
法拉盛2023年農曆新年遊行21日登場，數萬民眾沿路喝采。（記者牟蘭/攝影）
法拉盛2023年農曆新年遊行21日登場，數萬民眾沿路喝采。（記者牟蘭/攝影）
法拉盛2023年農曆新年遊行21日登場，數萬民眾沿路喝采。（記者牟蘭/攝影）
法拉盛2023年農曆新年遊行21日登場，參院多數黨領袖舒默(Chuck Schu...
法拉盛2023年農曆新年遊行21日登場，參院多數黨領袖舒默(Chuck Schumer)到場。（記者牟蘭/攝影）
法拉盛2023年農曆新年遊行21日登場，數萬民眾沿路喝采。（記者牟蘭/攝影）
法拉盛2023年農曆新年遊行21日登場，數萬民眾沿路喝采。（記者牟蘭/攝影）

遊行 法拉盛 眾議員

上一則

750個手繪燈籠 農曆新年點亮紐約華埠

下一則

華埠除夕夜舞獅再登場 「為華埠奔跑」兔年首跑

延伸閱讀

法拉盛商改區「吉祥七號」線上抽獎 代金券最高25元

法拉盛商改區「吉祥七號」線上抽獎 代金券最高25元
法拉盛竊案多 全市最嚴重地區之一 市警辦防犯罪論壇

法拉盛竊案多 全市最嚴重地區之一 市警辦防犯罪論壇
春節決議案州眾議會通過 孟昭文再提案列聯邦假日

春節決議案州眾議會通過 孟昭文再提案列聯邦假日
紐約客談／但願區際快車不是紙上畫餅

紐約客談／但願區際快車不是紙上畫餅
法拉盛今新春遊行 多地封路公車改道

法拉盛今新春遊行 多地封路公車改道

熱門新聞

患有智力發育障礙蔡女士(左)在母親死後，被送醫治療。(冉燕飛提供)

紐約智障華女伴母屍3個月 暴瘦20磅…冰箱只剩1瓶洗髮水

2023-01-20 09:47
參與小頸強暴搶劫案的歹徒均被判刑10到17年。(警方提供)

看中華人業者帶錢回家 入屋搶劫強暴…非裔、華裔主謀判刑

2023-01-18 10:16
市財政局17日公布報告，預計2024財年全市110萬房產價格將比上一財年增長6.1%，地產總市值將達到約1兆4800萬元。（美聯社）

紐約市要漲地稅了…房屋估價明年增6.1% 獨棟漲最多

2023-01-18 12:39
華警李保羅在家人和同事的陪同下出院，警分局警員列隊歡迎。(紐約市警方提供)

紐約華警遭16歲嫌槍擊 帶傷交火追捕 被搭檔拖回車內送醫

2023-01-17 23:48
法式燒餅五花肉刈包。記者張晨╱攝影

農曆年限量發售…法式燒餅五花肉刈包 2小時賣光

2023-01-20 13:02
案發現場。(記者鄭怡嫣╱攝影)

法拉盛民宅聚眾打牌 4匪持槍夜劫 搶嫌有華人

2023-01-15 15:32

超人氣

更多 >
性虐、操縱…逼女兒名校同學賣淫 紐約男重判60年

性虐、操縱…逼女兒名校同學賣淫 紐約男重判60年
科技業大裁員…「名單有我」 菜鳥震驚老鳥淡定

科技業大裁員…「名單有我」 菜鳥震驚老鳥淡定
中國何時恢復原有十年多次簽證？駐美使館發言人回應

中國何時恢復原有十年多次簽證？駐美使館發言人回應
世說新聞╱華女買愛馬仕超豪 砸錢數萬、專程飛夏威夷

世說新聞╱華女買愛馬仕超豪 砸錢數萬、專程飛夏威夷
快看世界／全美最適合安家的州 原來在東岸

快看世界／全美最適合安家的州 原來在東岸