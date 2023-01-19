充當中國代理人指控撤銷…藏族警察昂旺出庭 眼泛紅

所有指控被正式撤銷後，昂旺和律師在法院外接受采訪。(記者胡聲橋/攝影)

紐約東區聯邦法院法官克米提(Eric R. Komitee)19日上午正式批准了聯邦檢察官 對白瑪達傑‧昂旺 (Baimadajie Angwang)的撤案提議，撤销了对這名紐約藏族警察 充當中國代理人的指控。

在周四簡短的聽證會上，聯邦檢察官只是說在全面考慮了所獲信息後，決定撤訴，但沒有詳細說明導致他們撤訴的證據，檢方還告訴法官，該證據仍屬機密。但據報導，撤訴是因為檢方發現了可以撤銷指控的新信息。

昂旺在整個聽證會上一直表現得很冷靜，沒有什麼表情。在法院門外，當昂旺在媒體面前感謝他的家人、朋友，包括美國海軍陸戰隊的弟兄和紐約市警察局的同事時，他的情緒有些激動，眼圈有點發紅。昂旺的律師卡門(John Carman)說，昂旺不是，也從來沒有當過中國代理人，他是好美國人，他加入了海軍陸戰隊，在阿富汗服役過。當昂旺成為紐約市警察局的一名警員後，他也是一名忠誠的警察。 當被問及接下去會採取什麼行動時，辯方律師卡門說他們現在還沒有做出決定。

昂旺是一名在西藏地區出生的歸化美國公民，2020年被捕後，曾被關押六個月，後來因為感染新冠病毒，法官同意他保釋。