充當中國代理人指控撤銷…藏族警察昂旺出庭 眼泛紅
紐約東區聯邦法院法官克米提(Eric R. Komitee)19日上午正式批准了聯邦檢察官對白瑪達傑‧昂旺(Baimadajie Angwang)的撤案提議，撤销了对這名紐約藏族警察充當中國代理人的指控。
在周四簡短的聽證會上，聯邦檢察官只是說在全面考慮了所獲信息後，決定撤訴，但沒有詳細說明導致他們撤訴的證據，檢方還告訴法官，該證據仍屬機密。但據報導，撤訴是因為檢方發現了可以撤銷指控的新信息。
昂旺在整個聽證會上一直表現得很冷靜，沒有什麼表情。在法院門外，當昂旺在媒體面前感謝他的家人、朋友，包括美國海軍陸戰隊的弟兄和紐約市警察局的同事時，他的情緒有些激動，眼圈有點發紅。昂旺的律師卡門(John Carman)說，昂旺不是，也從來沒有當過中國代理人，他是好美國人，他加入了海軍陸戰隊，在阿富汗服役過。當昂旺成為紐約市警察局的一名警員後，他也是一名忠誠的警察。 當被問及接下去會採取什麼行動時，辯方律師卡門說他們現在還沒有做出決定。
昂旺是一名在西藏地區出生的歸化美國公民，2020年被捕後，曾被關押六個月，後來因為感染新冠病毒，法官同意他保釋。
聯邦檢察官早些時候曾指控昂旺代表中國領事館對在紐約的外籍藏人進行間諜活動。檢方稱，自2018年以來，昂旺一直是中國的代理人，秘密提供有關西藏人推動西藏獨立的信息。
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