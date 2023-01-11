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USB盜車紐約蔓延 兩款成目標…警察：買這種鎖最保險

記者張晨／紐約即時報導
短視頻平台TikTok有網友發現，通過USB隨身碟可以啟動老款非一鍵發動的車輛，這個漏洞很快成為了一些年輕人犯罪的動機。(Getty Images)
短視頻平台TikTok有網友發現，通過USB隨身碟可以啟動老款非一鍵發動的車輛，這個漏洞很快成為了一些年輕人犯罪的動機。(Getty Images)

短視頻平台TikTok有網友發現，通過USB隨身碟可以啟動老款非一鍵發動的車輛，這個漏洞很快成為了一些年輕人犯罪的動機，盜車犯罪案件從曼哈頓開始蔓延至各區；一些華人因運貨等用途多駕駛此類老款車輛而成為目標；警方表示，謹防該案件發生，購買最原始的方向盤鎖最為保險。

市警表示，因為此熱門短視頻引發的汽車盜竊案，從2022年年中至今激增了50%，其中被盜車型多為起亞(Kia)和現代(Hyundai)；市警巡邏長切爾(John Chell)表示，一些未成年的孩子因看到視頻而加入到該挑戰之中，他們還不會開車更沒有駕照，車輛啟動後在他們手中成為了威脅他人生命的武器。

被盜的車輛均為起亞和現代，年份為過去十年或更老，採用傳統的插入鑰匙發動；嫌犯使用USB插入鑰匙口，而只是大小恰巧符合，沒有其他技術含量。

警方表示，目前這種罪案從曼哈頓蔓延至全市，一些華人駕駛此類老式休旅車拉貨運輸，且往往忽視鎖好門窗成為目標；而嫌犯盜取車輛後目的也往往不是牟利，但會因為圖一時之快，魯莽駕駛威脅無辜民眾。

而為了應對盜車案，市警稱最好的辦法就是使用十幾甚至二十幾年前才會看到的方向盤鎖，2021年以後的車輛都配備了防盜系統，只要鎖好車門基本無需擔憂。

TikTok也表示，和此內容相關的視頻，一經發現將立刻下架甚至封號。

曼哈頓 華人 TikTok

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