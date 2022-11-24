梅西感恩節大遊行紐約登場 300萬民眾現場同樂

一年一度的「梅西感恩節大遊行」(Macy's Thanksgiving Day Parade)24日如約登場，逾300萬民眾到場觀看。(美聯社)

一年一度的「梅西感恩節大遊行 」(Macy's Thanksgiving Day Parade)24日如約登場，逾300萬民眾到場觀看，從中央公園 西路(Central Park West)沿第六大道到靠近先鋒廣場(Herald Square)梅西百貨 旗艦店38街，可謂人山人海，歡呼尖叫震天；這是紐約市逐漸揮別疫情陰霾後，梅西遊行再度全面開放民眾到場同樂，體驗這項感恩節傳統活動。

迄今已走過96個年頭的梅西感恩節大遊行，是全美年度最大室外活動之一；從1924年首登場，再到1927年標誌性的舉行角色氣球加入遊行，梅西感恩節大遊行已成美國文化標誌之一，是美國每年最為萬眾矚目的盛大遊行，吸引百萬級各地民眾到場觀看，電視現場直播更達千萬級別的觀眾。

今年的遊行完全恢復至疫情之前的規模，路線和往年一樣，上午8時45分，遊行隊伍從曼哈頓中央公園西(Central Park West)交77街出發，沿中央公園西向南行至59街哥倫布圓環(Columbus Circle)，然後向左轉至第六大道後再南下，一路行至34街，在先鋒廣場(Herald Square)梅西百貨門前轉西，至第七大道解散。

本次遊行有16個巨型氣球、28輛花車、40個新奇及傳統的充氣玩偶、12支樂隊、700名小丑、十個表演團體，以及聖誕老人等；今年新亮相的巨型氣球，包括神偷奶爸2(Despicable Me 2)裡面的小小兵(Minion)「史都華」(Stuart)、全新的綠色恐龍「迷惑龍」(Apatosaurus)、「妙妙犬布麗」以及遜咖日記(Diary of a Wimpy Kid)等、「鯊魚寶寶」(Baby Shark)；適逢世界杯期間，今年還有一個巨型氣球致敬美國男足。

觀眾氣氛非常熱烈，第六大道兩旁的人行道可謂水洩不通，寸步難行，每當有花車和氣球經過時，就引起民眾一陣歡呼；遊行隊伍還不斷與觀眾互動擊掌，站在第一排的小朋友也有機會被工作人員選中站上花車，感受節日氣氛。