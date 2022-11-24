我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世界盃／沒加入亞洲爆冷驚奇 南韓0：0踢和烏拉圭

現場直播／紐約梅西感恩節遊行登場

梅西感恩節大遊行紐約登場 300萬民眾現場同樂

記者和釗宇／紐約即時報導
一年一度的「梅西感恩節大遊行」(Macy's Thanksgiving Day Parade)24日如約登場，逾300萬民眾到場觀看。(美聯社)
一年一度的「梅西感恩節大遊行」(Macy's Thanksgiving Day Parade)24日如約登場，逾300萬民眾到場觀看。(美聯社)

一年一度的「梅西感恩節大遊行」(Macy's Thanksgiving Day Parade)24日如約登場，逾300萬民眾到場觀看，從中央公園西路(Central Park West)沿第六大道到靠近先鋒廣場(Herald Square)梅西百貨旗艦店38街，可謂人山人海，歡呼尖叫震天；這是紐約市逐漸揮別疫情陰霾後，梅西遊行再度全面開放民眾到場同樂，體驗這項感恩節傳統活動。

迄今已走過96個年頭的梅西感恩節大遊行，是全美年度最大室外活動之一；從1924年首登場，再到1927年標誌性的舉行角色氣球加入遊行，梅西感恩節大遊行已成美國文化標誌之一，是美國每年最為萬眾矚目的盛大遊行，吸引百萬級各地民眾到場觀看，電視現場直播更達千萬級別的觀眾。

今年的遊行完全恢復至疫情之前的規模，路線和往年一樣，上午8時45分，遊行隊伍從曼哈頓中央公園西(Central Park West)交77街出發，沿中央公園西向南行至59街哥倫布圓環(Columbus Circle)，然後向左轉至第六大道後再南下，一路行至34街，在先鋒廣場(Herald Square)梅西百貨門前轉西，至第七大道解散。

本次遊行有16個巨型氣球、28輛花車、40個新奇及傳統的充氣玩偶、12支樂隊、700名小丑、十個表演團體，以及聖誕老人等；今年新亮相的巨型氣球，包括神偷奶爸2(Despicable Me 2)裡面的小小兵(Minion)「史都華」(Stuart)、全新的綠色恐龍「迷惑龍」(Apatosaurus)、「妙妙犬布麗」以及遜咖日記(Diary of a Wimpy Kid)等、「鯊魚寶寶」(Baby Shark)；適逢世界杯期間，今年還有一個巨型氣球致敬美國男足。

觀眾氣氛非常熱烈，第六大道兩旁的人行道可謂水洩不通，寸步難行，每當有花車和氣球經過時，就引起民眾一陣歡呼；遊行隊伍還不斷與觀眾互動擊掌，站在第一排的小朋友也有機會被工作人員選中站上花車，感受節日氣氛。

遊行 梅西百貨 中央公園

上一則

現場直播／紐約梅西感恩節遊行登場

下一則

抗通膨 華人節日購物精打細算

延伸閱讀

現場直播／紐約梅西感恩節遊行登場

現場直播／紐約梅西感恩節遊行登場
梅西感恩節遊行 亞當斯：維安嚴密 注意交管

梅西感恩節遊行 亞當斯：維安嚴密 注意交管
圖輯／梅西感恩節遊行前夕 玩偶們充氣

圖輯／梅西感恩節遊行前夕 玩偶們充氣
梅西感恩節遊行 最佳觀賞地點在這裡

梅西感恩節遊行 最佳觀賞地點在這裡
世足賽／梅西率先破門沒用 阿根廷爆冷輸沙烏地

世足賽／梅西率先破門沒用 阿根廷爆冷輸沙烏地

熱門新聞

紐約地鐵華埠格蘭街母女被女遊民用假陽具攻擊，遭駐站警員逮捕。(本報檔案照)

母女紐約地鐵遭穿假陽具遊民攻擊 駐站警員即逮捕

2022-11-19 14:41
紐約市地鐵19日晚再爆仇亞攻擊事件，兩名華裔乘客與一名菲律賓裔乘客在S線地鐵上遭到一眾非洲裔青少年攻擊。(警方提供)

紐約華人地鐵遭仇恨攻擊 非裔青少年挑釁要求讓座 飆罵「亞洲豬」

2022-11-21 07:04
鄭女士搶救後腿部肌肉切除、腳趾被截肢。(Skye王提供)

布碌崙華女追公車被捲入車底 截肢傷殘盼援助

2022-11-20 02:30
法拉盛凱辛納大道居民區一家商店，日前深夜遭到兩名男子持槍搶劫，警方發布照片通緝嫌犯。(市警提供)

雙匪深夜劫商店 華人雇員逃儲藏室躲過一劫 共涉至少12案

2022-11-19 02:30
受高通膨與禽流感等影響，今年火雞與生菜價格高漲，即使在家中自煮，成本也比疫前更貴；圖為華人超市。(記者牟蘭╱攝影)

生菜6元 火雞漲2倍...感恩節自煮變貴 紐約法拉盛餐館訂位爆滿

2022-11-20 12:33
紐約上州暴雪，紐約市氣溫跌破冰點。(州長辦公室提供)

紐約市入冬溫度首跌破冰點 感恩節歸鄉注意安全

2022-11-20 09:30

超人氣

更多 >
南加華人住宅遭4歹徒闖入 女屋主這樣做避災

南加華人住宅遭4歹徒闖入 女屋主這樣做避災
維州沃爾瑪槍案6死6傷 目擊者稱兇嫌無差別掃射

維州沃爾瑪槍案6死6傷 目擊者稱兇嫌無差別掃射
評／一張床墊割出真實人性 大S和張蘭到底誰被矇在鼓裡

評／一張床墊割出真實人性 大S和張蘭到底誰被矇在鼓裡
鄭州富士康抗爭入夜再起 萬人與武警緊張對峙

鄭州富士康抗爭入夜再起 萬人與武警緊張對峙
快看世界／睡眠專家分享 一夜好眠最關鍵三點

快看世界／睡眠專家分享 一夜好眠最關鍵三點