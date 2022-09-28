紐約上州毆打亞裔長者逾百次 非裔男認罪判17年半

被告埃斯科攻擊亞裔長者百餘次認仇恨攻擊罪，判囚17年半。(取自cbs視頻截圖)

紐約州 威徹斯特郡(Westchester County)揚克斯市(Yonkers) 一名67歲的亞裔 婦女3月在自家門口，被非洲裔男子埃斯科(Tammel Esco)突然拳打腳踢逾百次，埃斯科日前認一項仇恨犯罪 級別的一級攻擊罪，訂於11月29日量刑，面臨17年零六個月的刑期。

根據威郡檢方聲明，經過七個月的案件審理，42歲的埃斯科27日與檢方達成認罪聲明，認一項仇恨犯罪級別的一級攻擊罪；聲明中指，他訂於11月29日量刑，面臨17年零六個月的監禁與五年的庭外監控。

影片來源：YouTube/CBS New York

法院文件顯示，埃斯科於3月11日在威郡揚克斯市的一棟樓宇的大廳內，對一名67歲的菲律賓長者拳打腳踢，期間不斷侮辱對方「亞裔賤人」(Asian b----)；根據監控錄像，埃斯科攻擊受害人約125次，偵辦此案的楊克斯警局局長穆勒(John J. Mueller)對此指，這是他從警生涯看到最嚴重的攻擊案之一。

埃斯科與受害人居住在同一棟大樓，此案發生後，他當晚被警方逮捕，由紐約法援處代表律師過堂，因保釋金改革法案，在擔保下獲釋候審，案件持續到27日；受害人隨後被移送到威郡醫療中心治療腦部與臉部的骨折，以及臉部與身體的瘀青，脫離生命危險。

威郡檢察官若科(Miriam Rocah)表示，今天的認罪協議確保司法的公正，保證勇敢的受害者被攻擊後，重新生活，讓社區也從仇恨犯罪的創傷中恢復，「我想確保威郡的每個社區都能利用法律的武器對抗仇恨，每個受害者都非常重要」。