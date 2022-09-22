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台國泰金控投資長程淑芬 紐約分享永續金融經驗

記者顏嘉瑩／紐約即時報導
程淑芬(著橘衣者)近日受邀參加「全球生物多樣性高峰會」分享經驗。(主辦方提供)
程淑芬(著橘衣者)近日受邀參加「全球生物多樣性高峰會」分享經驗。(主辦方提供)

第77屆聯合國大會目前正在紐約總部召開，其周邊會議、由世界氣候基金會(WCF)舉辦的「全球生物多樣性高峰會」(World Biodiversity Summit)近日在曼哈頓舉行；國泰金控投資長程淑芬受邀參加，為台灣唯一受邀講者，分享國泰在亞洲推動企業永續金融和責任投資的經驗。

程淑芬參與當天的「催化自然市場」(Catalysing Nature Merket)場次，同席與談者還包括聯合國環境規畫署金融倡議(UNEP FI)負責人Eric Usher、發展金融組織Financial Sector Deepening Africa執行長Mark Napier、歐洲投資銀行(European Investment Bank)主席Werner Hoyer、經濟合作暨發展組織(OECD)環境轉型韌性主席Walid Oueslati，和氣候資產管理(Climate Asset Management)首席投資官Martin Berg等人。

程淑芬受訪時表示，國泰於亞洲甚至全球，在永續金融和責任投資上擁有高辨識度，具有一定規模，在亞洲、世界的各項倡議都會受邀與會並到場學習；她在會談中，透過金融機構和投資人的角度，提出如何帶動全球生物多樣性加速改變；程淑芬表示，國泰主動投入全球倡議，積極議合被投資人與相關產業，督促改變的發生。

同時，亞洲的中小型企業正在響應該項改變，程淑芬表示，若能將更多資源投入於支持低碳轉型技術發展的中小企業，協助企業茁壯成長，將可發揮無限影響力。

對於金融金構如何引領全球邁向永續發展步伐，程淑芬說，重點在於金融資構資助了誰；她解釋，若金融機構放款給高污染、高碳排、不重視人權人才的公司，就等同於支持這樣的理念，「社會對金融機構的要求不是自己永續，而是要重視投資放款對象是否有永續發展的目標」。

程淑芬在高峰會中指出，企業可將生物多樣性視為氣候變遷的延伸議題，而非獨立、單一的新議題，自然資源和生物多樣性提供社會效益，不僅推動經濟發展，並協助應對氣候變化的挑戰，亦是投資人下一個關注焦點。

國泰做為世界氣候基金會的策略夥伴，將於今年11月13日至14日舉辦的國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇，獨家轉播今年度於埃及舉辦的聯合國氣候變遷峰會(COP27)周邊會議「全球氣候高峰會」(WCS)。

程淑芬近日受邀參加「全球生物多樣性高峰會」分享經驗。(記者顏嘉瑩／攝影)
程淑芬近日受邀參加「全球生物多樣性高峰會」分享經驗。(記者顏嘉瑩／攝影)
程淑芬(左)近日受邀參加「全球生物多樣性高峰會」分享經驗。圖右為世界氣候基金會主...
程淑芬(左)近日受邀參加「全球生物多樣性高峰會」分享經驗。圖右為世界氣候基金會主席聶爾森(Jens Nielsen)。(記者顏嘉瑩／攝影)

投資 氣候變遷 聯合國

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