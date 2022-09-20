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台企業「歐萊德」獲國際再生能源倡議組織RE100創業領袖獎

記者顏嘉瑩／紐約即時報導
歐萊德20日獲頒「RE100」的「創業領袖獎」。圖右二為葛望平、右一為丁偉。(記者顏嘉瑩／攝影)
歐萊德20日獲頒「RE100」的「創業領袖獎」。圖右二為葛望平、右一為丁偉。(記者顏嘉瑩／攝影)

台灣知名中小企業、綠色髮膚保養品公司「歐萊德」(O'right)於美東時間20日，獲得國際再生能源倡議組織「RE100」的「創業領袖獎」(Enterprising Leader Award)，特別從台灣飛到紐約領獎的歐萊德創辦人葛望平表示，希望能鼓勵更多中小企業，讓全球看到台灣實踐綠色企業的示範，共同提升產業朝綠能永續發展

(影音來源：RE100)

根據網站介紹，「RE100」是由氣候組織 (The Climate Group)與碳揭露計畫 (Carbon Disclosure Project，簡稱CDP) 所主導的全球再生能源倡議，匯聚全球最具影響力企業，以電力需求端的角度，共同努力提升使用綠電的友善環境；加入企業必須公開承諾在2020至2050年間達成100%使用綠電，並逐年提報進度。

該組織每年在全球會員企業中頒獎表揚，今年在400多個企業中，選出18家入圍，分為六大類獎，再從中選出一家獲獎企業；「歐萊德」為今年唯一入圍的台灣企業，與瑞士的奇華頓(Givaudan)美國的Interface等公司角逐「創業領袖獎」，最後成功將該獎抱回台灣。

葛望平介紹，歐萊德2006年開始往綠色永續發展，在當時的台灣社會算是創新之舉；該公司從原料取得、製造生產、運輸銷售、消費使用到廢棄回收的產品生命周期，計算碳排放並設定改善目標，更自設電廠、發展綠電；公司將過程拍攝成影片參加評選，成功取得評審青睞。

根據RE100，歐萊德做為中小企業，卻在該行業及台灣國內市場，展現十足的可再生能源領導地位，因此獲獎。

葛望平說，他特別從台灣到紐約領獎，也是希望藉由影片讓全球看到，台灣實踐綠色企業的示範，證明「這條路是可行的」，並藉此鼓勵新創業家和更多企業，共同進入綠色永續行列。

「大企業當然有更多責任，但全球占比最多的是中小企業」，葛望平表示，如果中小企業也共同努力，就能減少更多環境負擔；未來歐萊德將把公司的經營及發展作成環境教育影片、書籍提供給學校，也希望能帶領產業革新，「我們的企業不一定是最大，但影響力可以無遠弗屆」。

當天到場見證頒獎的，還包括駐美投資貿易服務處主任丁偉和秘書葉士嘉；丁偉表示，代表中華民國經濟部參加頒獎典禮，歐萊德身為唯一獲獎的中小企業難能可貴，堪稱台灣表率。

今年獲得其他獎項的公司，還包括朝日啤酒(Asahi)、聯合利華(Unilever)、鐵山公司(Iron Mountain)、諾基亞 (Nokia)和Interface等；去年獲獎者則包括3M、谷歌、雅詩蘭黛等企業。

歐萊德20日獲頒「RE100」的「創業領袖獎」。(記者顏嘉瑩／攝影)
歐萊德20日獲頒「RE100」的「創業領袖獎」。(記者顏嘉瑩／攝影)

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