我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

快看世界／南韓出生率全球倒數第一 深層原因是...

假名媛多次出入海湖莊園還與川普合照 已遭FBI調查

八旬亞裔老嫗曼哈頓中城遭非裔女一拳擊倒

記者張晨／紐約即時報導
嫌犯作案時的體貌。(市警提供)
嫌犯作案時的體貌。(市警提供)

曼哈頓中城近日再發生一起涉及亞裔受害者的攻擊案件，一名年近八旬的亞裔耆老走在路上突遭一非裔女子重拳猛擊倒地；現該案已交由仇恨犯罪小組負責處理，但是否以仇恨犯罪論處尚未定論；市警26日公布案發地監控，徵詢嫌犯線索。

影音來源：市警提供

警方表示，案件發生在24日上午11時許，在麥迪遜大道(Madison Avenue)485號前，一名74歲的亞裔女子正在路上行走，一名站在路邊的非裔女子突然掄起拳頭打其頭部，將她毆倒在地。

案發後，嫌犯立刻沿麥迪遜大道向北逃逸，受害者被送往紐約大學朗格尼醫學中心(NYU Langone Medical Center)治療，情況穩定。

根據市警26日發布的監控錄像顯示，案發時嫌犯正在路旁整理隨身物品，抬眼看到正行經她旁的受害者，而攻擊僅發生在短短數秒；在步行逃離現場時，她還不屑的抬手回頭，嘴裡振振有詞。

該非裔女嫌最後一次被看到時，身穿白色帽衫，下身黑色短褲，白色運動鞋。

警方呼籲民眾，若看到與圖或視頻中體貌特徵相似者，可立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站，或通過手機發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源保密。

八旬亞裔老嫗曼哈頓中城遭非裔女一拳擊倒。(市警提供)
八旬亞裔老嫗曼哈頓中城遭非裔女一拳擊倒。(市警提供)

亞裔 非裔 手機

上一則

「給你20元 向我吐口水」14歲亞裔女紐約電梯內遭性騷

延伸閱讀

認識波本威士忌 參觀百年來曼哈頓第一家蒸餾酒廠

認識波本威士忌 參觀百年來曼哈頓第一家蒸餾酒廠
曼哈頓堵車費公聽會 400人登記發言

曼哈頓堵車費公聽會 400人登記發言
周末好去處／法拉盛室內嘉年華

周末好去處／法拉盛室內嘉年華
紅線捷運延至130街 華埠畫入TIF區

紅線捷運延至130街 華埠畫入TIF區
南加聖彼渚槍擊案與幫派有關 2死5傷

南加聖彼渚槍擊案與幫派有關 2死5傷

熱門新聞

視頻中的餃子館是位於茂比利街的「京津有味」餃子館。(TikTok用戶@brettconti視頻截圖)

白人男訪紐約華埠中餐廳 稱餃子餡是老鼠肉惹議

2022-08-20 13:54
店主甄振培(左)和譚艷娟在餃子館的開放廚房內。(記者張晨／攝影)

華埠20年夫妻店遭黑：中餐實惠不等同骯髒

2022-08-21 07:45
嫌犯作案時的體貌特徵。(市警提供)

27歲女子紐約華埠堅尼路地鐵站遭性侵

2022-08-25 13:15
今年各大超市月餅種類較多，價格較去年同期約漲10%到15%。(記者牟蘭／攝影)

紐約「老牌月餅」美心、榮華假貨多 消費者注意

2022-08-23 22:13
今年各大超市月餅種類較多，價格較去年同期約漲10%到15%。(記者牟蘭／攝影)

紐約假品牌月餅充斥 消費者注意

2022-08-24 07:50
孫同學被石頭砸中腦後部。(孫同學提供)

專挑中國留學生？澤西市攻擊連6案 手法逐次升級

2022-08-19 12:06

超人氣

更多 >
洛杉磯婦女度假回來 發現遊民入住她家後院

洛杉磯婦女度假回來 發現遊民入住她家後院
反制北京取消航班 美下令暫停飛往中國26航班

反制北京取消航班 美下令暫停飛往中國26航班
好市多的汽油便宜 但這點才是值得你排隊的原因

好市多的汽油便宜 但這點才是值得你排隊的原因
世說新聞╱紋身黑幫大白天劫車 華人嚇傻

世說新聞╱紋身黑幫大白天劫車 華人嚇傻
消費者縮手少買衣服 美國零售商含淚猛打折

消費者縮手少買衣服 美國零售商含淚猛打折