八旬亞裔老嫗曼哈頓中城遭非裔女一拳擊倒
曼哈頓中城近日再發生一起涉及亞裔受害者的攻擊案件，一名年近八旬的亞裔耆老走在路上突遭一非裔女子重拳猛擊倒地；現該案已交由仇恨犯罪小組負責處理，但是否以仇恨犯罪論處尚未定論；市警26日公布案發地監控，徵詢嫌犯線索。
影音來源：市警提供
警方表示，案件發生在24日上午11時許，在麥迪遜大道(Madison Avenue)485號前，一名74歲的亞裔女子正在路上行走，一名站在路邊的非裔女子突然掄起拳頭打其頭部，將她毆倒在地。
案發後，嫌犯立刻沿麥迪遜大道向北逃逸，受害者被送往紐約大學朗格尼醫學中心(NYU Langone Medical Center)治療，情況穩定。
根據市警26日發布的監控錄像顯示，案發時嫌犯正在路旁整理隨身物品，抬眼看到正行經她旁的受害者，而攻擊僅發生在短短數秒；在步行逃離現場時，她還不屑的抬手回頭，嘴裡振振有詞。
該非裔女嫌最後一次被看到時，身穿白色帽衫，下身黑色短褲，白色運動鞋。
警方呼籲民眾，若看到與圖或視頻中體貌特徵相似者，可立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站，或通過手機發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源保密。
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