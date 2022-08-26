八旬亞裔老嫗曼哈頓中城遭非裔女一拳擊倒

嫌犯作案時的體貌。(市警提供)

曼哈頓中城近日再發生一起涉及亞裔 受害者的攻擊案件，一名年近八旬的亞裔耆老走在路上突遭一非裔 女子重拳猛擊倒地；現該案已交由仇恨犯罪小組負責處理，但是否以仇恨犯罪論處尚未定論；市警26日公布案發地監控，徵詢嫌犯線索。

影音來源：市警提供

警方表示，案件發生在24日上午11時許，在麥迪遜大道(Madison Avenue)485號前，一名74歲的亞裔女子正在路上行走，一名站在路邊的非裔女子突然掄起拳頭打其頭部，將她毆倒在地。

案發後，嫌犯立刻沿麥迪遜大道向北逃逸，受害者被送往紐約大學朗格尼醫學中心(NYU Langone Medical Center)治療，情況穩定。

根據市警26日發布的監控錄像顯示，案發時嫌犯正在路旁整理隨身物品，抬眼看到正行經她旁的受害者，而攻擊僅發生在短短數秒；在步行逃離現場時，她還不屑的抬手回頭，嘴裡振振有詞。

該非裔女嫌最後一次被看到時，身穿白色帽衫，下身黑色短褲，白色運動鞋。