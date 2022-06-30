曼哈頓推嬰兒車被槍殺女子曾遭家暴 家人：目標明確的謀殺

上東城20歲女子推嬰兒車帶3月大嬰兒上街遭槍殺，她曾是家暴受害者。(市警提供)

一名20歲女子於29日晚推嬰兒車帶年僅三個月的女兒上街時遭人槍殺，她生前曾為家庭暴力受害者，其家人更稱是「目標明確的近距離射殺」；警方6月30日也將案件立為謀殺調查，且正在尋找孩子的父親。

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警方表示，遭槍殺的女子名為強生(Azsia Johnson)，報住地為史泰登島，她死前曾給親戚們發短信說，計畫在29日晚上見孩子的爸爸；「這是一次目標明確的射殺，且距離很近，因為有火藥灼傷。」

強生的媽媽德索爾(Lisa Desort)表示，六個月前，已懷孕六個月的強生在皇后區遭前男友毆打，在兩人發生爭執之後，該男子繼續「跟蹤和騷擾」她的女兒，一家人曾報警尋求幫助，但沒有人被捕。

影片來源：YouTube NewsNation

「我們給當地分局打了無數次電話，告訴(家暴)部門，有人在跟蹤她。警察知道他住在哪個公寓，但他們什麼也沒做。」德索爾說，「是紐約市 讓我女兒失去了生命。」

警方表示，調查人員正在尋找這名「前男友」，他現被列為是該案的直接嫌疑人。

案發當晚8時25分左右，強生推著嬰兒車，帶女兒在萊星頓大道(Lexington Avenue)交東95街的拐角處散步，一名身穿黑色上衣和運動褲的男子朝她的頭部開了一槍，然後逃離了現場。

她被緊急送往大都會 醫學中心(Metropolitan Hospital Center)後被宣告死亡，警方表示，嬰兒沒有受傷。

紐約市長亞當斯(Eric Adams)在案發後的記者會上說，「今天(29日)我們還在討論幽靈槍的問題，晚上通過這一案件又再次得到了印證——不管是布碌崙(布魯克林)還是上東區，槍枝問題無處不在。」

警方呼籲民眾，若知曉此案相關線索，可立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機 發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。