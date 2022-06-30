我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登：「挺烏直到俄敗 不管多久」 但不小心又口誤

推嬰兒車被槍殺女子曾遭家暴 家人：目標明確的謀殺

曼哈頓推嬰兒車被槍殺女子曾遭家暴 家人：目標明確的謀殺

記者張晨／紐約報導
上東城20歲女子推嬰兒車帶3月大嬰兒上街遭槍殺，她曾是家暴受害者。(市警提供)
上東城20歲女子推嬰兒車帶3月大嬰兒上街遭槍殺，她曾是家暴受害者。(市警提供)

一名20歲女子於29日晚推嬰兒車帶年僅三個月的女兒上街時遭人槍殺，她生前曾為家庭暴力受害者，其家人更稱是「目標明確的近距離射殺」；警方6月30日也將案件立為謀殺調查，且正在尋找孩子的父親。

➤➤➤紐約女子推嬰兒車上街竟被槍殺 市長：勢必找出兇手

警方表示，遭槍殺的女子名為強生(Azsia Johnson)，報住地為史泰登島，她死前曾給親戚們發短信說，計畫在29日晚上見孩子的爸爸；「這是一次目標明確的射殺，且距離很近，因為有火藥灼傷。」

強生的媽媽德索爾(Lisa Desort)表示，六個月前，已懷孕六個月的強生在皇后區遭前男友毆打，在兩人發生爭執之後，該男子繼續「跟蹤和騷擾」她的女兒，一家人曾報警尋求幫助，但沒有人被捕。

影片來源：YouTube NewsNation

「我們給當地分局打了無數次電話，告訴(家暴)部門，有人在跟蹤她。警察知道他住在哪個公寓，但他們什麼也沒做。」德索爾說，「是紐約市讓我女兒失去了生命。」

警方表示，調查人員正在尋找這名「前男友」，他現被列為是該案的直接嫌疑人。

案發當晚8時25分左右，強生推著嬰兒車，帶女兒在萊星頓大道(Lexington Avenue)交東95街的拐角處散步，一名身穿黑色上衣和運動褲的男子朝她的頭部開了一槍，然後逃離了現場。

她被緊急送往大都會醫學中心(Metropolitan Hospital Center)後被宣告死亡，警方表示，嬰兒沒有受傷。

紐約市長亞當斯(Eric Adams)在案發後的記者會上說，「今天(29日)我們還在討論幽靈槍的問題，晚上通過這一案件又再次得到了印證——不管是布碌崙(布魯克林)還是上東區，槍枝問題無處不在。」

警方呼籲民眾，若知曉此案相關線索，可立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

紐約市 手機 大都會

上一則

紐約市設槍枝暴力犯罪DNA鑒定工作組 加速槍案證據鑒定

延伸閱讀

英國再增烏克蘭軍援 數百烏軍在英完成軍事訓練

英國再增烏克蘭軍援 數百烏軍在英完成軍事訓練
強生稱普亭若為女性就不會侵烏 普亭：想想鐵娘子

強生稱普亭若為女性就不會侵烏 普亭：想想鐵娘子
打赤膊騎馬被G7領導人取笑 普亭：他們脫了會令人作嘔

打赤膊騎馬被G7領導人取笑 普亭：他們脫了會令人作嘔
強生：與中國做生意和維護價值觀 應取得平衡

強生：與中國做生意和維護價值觀 應取得平衡
英國國會補選 保守黨慘敗 英相堅持不下台

英國國會補選 保守黨慘敗 英相堅持不下台

熱門新聞

20歲亞裔女子墜落曼哈頓中城7號線鐵軌，遭列車撞擊身亡 。(取自MTA)

紐約大學華裔女生 墜落地鐵遭撞身亡 正在知名投行實習

2022-06-29 20:20
孟咸彬以1900萬元競標巴菲特「最後的午餐」，但在結束前十秒輸給對手100元。(孟咸彬提供)

就差100元 華裔商人孟咸彬無緣和巴菲特午餐

2022-06-28 09:35

政府疏忽？新州溺斃華裔兄弟求償1億元

2022-06-26 12:15
李寶霖車輛遭嚴重撞擊。(律師提供)

布碌崙華男車被撞還遭嫁禍 靠攝像頭討回正義與高額賠償

2022-06-29 07:45
案件發生後社區及學校紛紛舉行了悼念默哀活動。(取自戴維斯臉書)

新州溺亡華裔兄弟出殯 母痛哭倒地

2022-06-25 02:30
一名華裔男子在小頸灣單車道騎行摔倒後，因頭部受傷，傷重不治；圖為小頸灣。(本報檔案照)

華男騎單車摔倒撞頭 傷重不治

2022-06-25 17:45

超人氣

更多 >
紐約大學華裔女生 墜落地鐵遭撞身亡 正在知名投行實習

紐約大學華裔女生 墜落地鐵遭撞身亡 正在知名投行實習
紐約女子推嬰兒車上街竟被槍殺 市長：勢必找出兇手

紐約女子推嬰兒車上街竟被槍殺 市長：勢必找出兇手
81歲佛奇染疫後「Paxlovid復發」 症狀更糟

81歲佛奇染疫後「Paxlovid復發」 症狀更糟
把18個月大寶寶忘在車上熱死 維州父愧疚自殺

把18個月大寶寶忘在車上熱死 維州父愧疚自殺
好市多瓶裝水漲價 進入「5元時代」 掀搶購潮

好市多瓶裝水漲價 進入「5元時代」 掀搶購潮