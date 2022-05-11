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參院欲加快通過400億援烏法案 卻遭一人硬踩煞車

紐約州議會通過友台決議 挺台參與世衛

紐約訊
州參議員Luis Sepulveda(左四)於「友台聯誼茶會」頒贈賀狀給經文處李光章大使(左三)，左二為州參議員劉醇逸(左二)。(駐紐約台北經文處提供)
州參議員Luis Sepulveda(左四)於「友台聯誼茶會」頒贈賀狀給經文處李光章大使(左三)，左二為州參議員劉醇逸(左二)。(駐紐約台北經文處提供)

世界衛生大會(WHA)召開在即，紐約州參、眾議會10日無異議通過慶祝「台灣傳統日」(Taiwan Heritage Day)決議，支持台灣參與世界衛生組織(WHO)；當日舉辦首屆「友台聯誼茶會」(Taiwan Friendship Reception)，近30位州議員出席，搭配國際知名藝術家鄭麗雲畫作在奧伯尼歷史藝術博物館展出，讓首府充滿濃濃台灣味。

駐紐約台北經濟文化辦事處處長李光章大使及紐約中華公所主席曾偉康、台灣會館理事長蘇春槐、副理事長方秀蓉、紐約台灣商會會長白育青、中華總商會理事田麗美、紐約州首府區台美文化促進會創辦人陳仲欽、及紐約州首府區台灣同鄉會副會長簡守邦，獲邀以貴賓身分至議會見證友台決議通過，並藉友台聯誼茶會與議員交流，就如何深化台灣與紐約州在反亞裔仇恨犯罪、經貿、教育及文化等方面合作交換意見。

決議案分別由州參議會市政委員會主席Luis Sepulveda及州眾議會助理議長Phil Ramos領銜提案。

該決議強調台美關係在「台灣關係法」的基礎上堅實發展，彼此共享民主自由價值，台灣為美國在印太地區不可或缺的夥伴，台海和平穩定至關重要；美國將持續支持台灣參與WHO、國際民航組織(ICAO)及國際刑警組織(INTERPOL)。

決議並指出，2021年台灣成為美國第八大貿易夥伴，亦為紐約州第17大出口市場，為該州創造超過1萬個工作機會，互惠雙贏；為進一步強化雙方經貿連結，鼓勵台美洽簽「避免雙重課稅協定」(ADTA)及「雙邊貿易協定」(BTA)。

「友台聯誼茶會」由參議會紐約市教育委員會主席劉醇逸(John Liu)、市政委員會主席Luis Sepulveda及眾議會亞太工作小組共同主席牛毓琳(Yuh-Line Niou)主持。

紐約州 教育 WHO

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