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紐約森林小丘華人外賣郎 送餐途中遭槍擊身亡

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紐約森林小丘華人外賣郎 送餐途中遭槍擊身亡

記者鄭怡嫣／紐約報導
外賣郎送的餐還倒在事發現場。(讀者提供)
外賣郎送的餐還倒在事發現場。(讀者提供)

一位報住在紐約皇后區艾姆赫斯特(Elmhurtst)的華人外賣郎，4月30日晚騎摩托車送餐途中，於森林小丘(Forrest Hills)被另一男子槍擊，打中胸口不治身亡，案件仍在調查之中，凶嫌仍在逃，市警呼籲知情民眾提供線索。

市警局1日表示，30日晚9時34分，警方受到報警電話，說在皇后區森林小丘108街及67Drive交口有槍擊發生，當趕到現場，他們發現一位45歲的華人外賣郎的胸口中彈，無意識及回應，急救人員將他送到艾姆赫斯特醫院(Elmhurst Hospital)後宣告不治。

警方還說，當時，外賣郎正在送餐途中，他在附近的一家中餐館工作，凶嫌朝受害者開了數槍，之後坐上一輛的灰色或是深褐色的轎車，沿67Drive向東逃逸，案件仍在調查之中，凶嫌仍在逃。

一位目擊者表示，案件讓人十分震驚，以前從來沒有發生過這樣的事，妻子打電話讓自己下樓，說是犯罪現場就在底下，「這樣是不對的，這不是我們的街區」。

知情人士表示，當晚街上還人來人往，外賣郎送餐途徑108街及67Drive，一名男子從對街下車沖過來，兩人疑似因路怒引發衝突，發生口角，對方隨即朝他胸口開槍，他送的餐還倒在事發現場。

市警呼籲知情民眾提供線索，民眾可撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

皇后區 手機 華人

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