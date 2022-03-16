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州主計長報告：葛謨蓄意瞞報養老院新冠死亡數

記者和釗宇／紐約報導

州主計長狄拿玻利(Thomas P. DiNapoli)15日晚發布審計報告稱，前州長葛謨(Andrew Cuomo)至少瞞報了4100例養老院新冠死亡病例，並有意用錯誤信息誤導公眾，以圖傳播葛謨的抗疫聲名；而且，葛謨政府在疫情初期完全缺乏準備。

根據州主計長的報告，州衛生廳報告的養老院新冠死亡人數比實際情況少了超過一半，少算至少4100人，這也讓葛謨一再錯誤地表示，紐約州在避免養老院疫情方面比其他州做得更好；報告表示，「儘管州衛生廳的職責應該是獨立推廣公共衛生，但我們發現，州衛生廳在公衛緊急狀態下沒能提供準確而可靠的信息，而是盲從了州府的敘事，用錯誤數據誤導了公眾。」

狄拿玻利則表示，審計報告的發現令人「十分擔憂」，「逝者的家人有權了解他們因新冠死亡的親人是否被計入死亡病例，但是有太多仍沒有得到州衛生廳的答案；紐約民眾應該獲知真相，但公眾被卻州府最高層對信息的扭曲和壓制所誤導。」

同時，狄拿玻利還表示，州衛生廳曾蓄意阻撓州主計長辦公室對其的調查，包括拖延製作數據、限制州主計長辦公室審計人員接觸州衛生廳人員、在會議中不回答問題以及對其提出的說法不提供支持性文件等。

葛謨 養老院 疫情

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