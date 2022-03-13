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紐約MoMA行兇者姓名公布 警方通緝中

紐約MoMA行兇者姓名公布 警方通緝中

記者胡聲橋／紐約報導
涉嫌在紐約現代藝術博物館刺傷兩名員工的嫌犯為60歲的卡巴納。(警方提供)
涉嫌在紐約現代藝術博物館刺傷兩名員工的嫌犯為60歲的卡巴納。(警方提供)

紐約警方今表示，12日下午紐約現代藝術博物館(The Museum of Modern Art，簡稱MoMA)血案的嫌犯為60歲的卡巴納(Gary Cabana)，此案造成兩名MoMA雇員受傷，一男一女，皆為24歲。兩人傷勢穩定，沒有生命危險。警方13日公布了嫌犯的照片和錄像。

影片來源：YouTube Staten Island Advance

警方提供的錄像顯示，一名男子手持尖刀，跳過服務櫃檯，衝向兩名工作人員，先後刺傷兩人。這時，櫃檯外面有一名守衛朝這名男子扔東西，分散了他的注意，櫃檯內兩名工作人員得以脫身。

警方表示，卡巴納12日下午前往MOMA欲觀賞一部電影，但工作人員不讓他進入。因為他近日在MOMA內的兩次不良行為，他的會員資格已被取消。這使卡巴納大為光火，在刺傷兩人後逃離了現場。

紐約現代藝術博物館12日發生刺傷事件，警方移動傷者。(美聯社)
紐約現代藝術博物館12日發生刺傷事件，警方移動傷者。(美聯社)

卡巴納在社群媒體發的帖子顯示，他是一名超級電影和舞台劇迷，經常發表一些評論。他最近還對MOMA在1月和2月播放的電影進行了評論。

受傷的兩名MoMA雇員，男性是鎖骨處受傷，女性是腰部和頸部受傷。兩人被送進表維醫院治療。

警方呼籲民眾看到與照片和視頻中特徵類似的人，立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

紐約警方表示在MoMA刺傷兩人的嫌犯為60歲的卡巴納。(警方提供)
紐約警方表示在MoMA刺傷兩人的嫌犯為60歲的卡巴納。(警方提供)
紐約警方表示在MoMA刺傷兩人的嫌犯為60歲的卡巴納。(警方提供)
紐約警方表示在MoMA刺傷兩人的嫌犯為60歲的卡巴納。(警方提供)

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