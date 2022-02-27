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紐約州3月2日解除學校口罩令 紐約市7日解除 也不查疫苗卡

記者和釗宇╱紐約報導
霍楚宣布，將從3月2日(周三)起取消學校室內口罩令，各地可自行制定口罩相關規定。（市長辦公室提供）
霍楚宣布，將從3月2日(周三)起取消學校室內口罩令，各地可自行制定口罩相關規定。（市長辦公室提供）

紐約州長霍楚(Kathy Hochul)27日宣布，將從3月2日(周三)起取消全州公立學校室內口罩令，各地可自行制定口罩相關規定；同時，紐約市長亞當斯(Eric Adams)宣布，若疫情無反彈，全市公校室內口罩令將於3月7日(周一)取消，同時也將取消要求室內公共場所訪客出示接種證明的「紐約之鑰」(Key to NYC)倡議。

根據新規，全州270萬學前班至12年級公校學生將在校園室內場所不必戴口罩，新規也適用於為兩歲以上兒童所在的照護所。不過，在醫療照護機構、養老院、監獄、遊民所、機場和公共交通系統內，民眾仍須戴口罩。

在與霍楚商議之後，亞當斯27日也宣布，若疫情數字持續維持低位，市府將從3月7日起取消公校口罩令，並且取消要求室內公共場所訪客出示接種證明的「紐約之鑰」倡議；他說，最終決定將於3月4日(周五)做出，因為要評估學生冬假返校後的疫情狀況。

亞當斯在一份聲明中表示，「自疫情開始以來，我們的學校一直是最安全的地方之一，我們將繼續為確保兒童安全做出正確的公衛決策，包括為仍希望戴口罩的學生和教職員工繼續提供口罩。」

長島納蘇(Nassau)郡郡長布萊克曼(Bruce Blakeman)和蘇福克(Suffolk)郡郡長貝隆(Steve Bellone)，27日都歡迎州長取消學校口罩令，共和黨人布萊克曼還覺得解禁措施「太少太晚」(too little too late)。

數據顯示，全州26日新增病例1671例，比本輪疫情高峰期已經下降98%，單日檢測陽性率為1.71%，住院人數降至2000人以下，ICU人數和插管治療人數均繼續下降，新增死亡20人。

根據新規，全州270萬學前班至12年級學生將在校園室內場所不必戴口罩，新規也適用於為兩歲以上兒童所在的照護所；霍楚表示，目前兒童接種率有所提升，同時日新增新冠病例、七天平均檢測陽性率和住院人數不斷下降，美國疾病防治中心(CDC)此前也修改建議，認為低風險地區民眾在市內公共場所不必再戴口罩。

霍楚說，全州學校口罩令解除後，各地可自行制定口罩相關規定；她說，目前州內仍有一些郡的傳染率較高，「我們將給地方制定政策的靈活性，出台最合適當地的政策；我們鼓勵地方根據CDC的指導和數據制定口罩政策，但不會再強制。」同時，州府也將繼續向各地分發口罩和檢測盒，為學生提供檢測和接種服務。

根據州府數據，目前全州12至17歲青少年已有81.6%至少接種一針，此前數據顯示五至12歲兒童的接種率尚未達到40%；霍楚表示，目前兒童新冠病例數為去年7月以來新低，因此數據證明學校疫情形勢向好；她說，任何想繼續戴口罩的學生仍可以繼續戴，不應受到騷擾，「我們不會容忍那些質疑他人個人決定的人為所欲為，如果人們想繼續戴口罩，就請繼續戴。」

霍楚宣布，將從3月2日(周三)起取消學校室內口罩令，各地可自行制定口罩相關規定。...
霍楚宣布，將從3月2日(周三)起取消學校室內口罩令，各地可自行制定口罩相關規定。（市長辦公室提供）
霍楚宣布，將從3月2日(周三)起取消學校室內口罩令，各地可自行制定口罩相關規定。...
霍楚宣布，將從3月2日(周三)起取消學校室內口罩令，各地可自行制定口罩相關規定。（州長辦公室提供）
亞當斯宣布，若疫情無反彈，全市公校室內口罩令將於3月7日(周一)取消。（市長辦公...
亞當斯宣布，若疫情無反彈，全市公校室內口罩令將於3月7日(周一)取消。（市長辦公室提供）
霍楚宣布，將從3月2日(周三)起取消學校室內口罩令，各地可自行制定口罩相關規定。...
霍楚宣布，將從3月2日(周三)起取消學校室內口罩令，各地可自行制定口罩相關規定。（州長辦公室提供）

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