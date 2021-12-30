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雙匪新年前打劫紐約皇后區屋主 搶賓士車逃離

記者牟蘭／紐約報導
該男子涉嫌一起劫案，被警方通緝。(市警提供)
該男子涉嫌一起劫案，被警方通緝。(市警提供)

新年將近，一名居住在皇后區秋園丘(Kew Garden Hill)的屋主，日前遭到兩名男子打劫；嫌犯用膠帶綁住受害人的手腳後，強行拿走了他的借記卡、身分證件並開走了一輛2014年產的賓士，逃之夭夭；紐約市警30日公布嫌犯的照片與作案視頻，呼籲知情者提供線索，最高可得2500元的懸賞獎勵。

影音來源：紐約市警

根據警方消息，兩名陌生男子於29日凌晨3時35分，進入一戶位於皇后區秋園丘70路交137街的民宅，隨後持槍威脅屋內43歲的男性屋主，並用槍枝毆打了受害人的頭部。

兩名嫌犯隨後用膠帶綁住受害人的手腳，強行拿走了他的銀行借記卡、身分證件、汽車鑰匙及其相關文件，從車庫內開走屋主的賓士轎車後，逃之夭夭；警方趕到現場後，立即將受害人送往附近醫院急救，經初步診斷，受害人的頭部出現水腫、挫傷與刀傷，通過治療後，情況穩定。

根據警方公布的通緝視頻，兩名嫌犯皮膚較黑，身材中等，其中一人作案時身穿黑色的外衣，戴黑口罩，另一人戴黑色的帽子與藍色口罩。

警方呼籲，民眾若看到與影片中特徵類似的人，應立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，消息來源絕對保密。

該男子涉嫌一起劫案，被警方通緝。(市警提供)
該男子涉嫌一起劫案，被警方通緝。(市警提供)

紐約市 口罩 皇后區

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