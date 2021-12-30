紐約地鐵再現暴力 堅尼路站非裔男捅傷女乘客

非洲裔男子曼哈頓堅尼路地鐵站持刀捅傷女乘客。(市警提供)

曼哈頓堅尼路地鐵站 近日發生一起持械傷人案件，一非洲裔男子在列車車廂中與一女乘客發生爭執，隨後該男子不但舉拳毆打受害者，更掏刀相向；現嫌犯遭市警通緝。

警方表示，案件發生在25日聖誕節 當日早上7時55分左右，在一輛南向行駛的A線列車上，一身分不明的非洲裔男子與一名29歲的女性受害者發生口角，隨後男子惱羞成怒毆打了受害者的後腦。

影音來源：市警提供

但嫌犯並未就此罷休，警方稱，他隨即從身上掏出一把刀，向受害者的左腹部和腹股溝處猛捅數次；當列車到達堅尼路站時逃離了現場。

轄區市警及緊急救援小組(EMS)趕到現場，將受害者送往表維醫院(NYC Health and Hospitals/Bellevue)搶救，所幸並未危及生命。

根據警方公布的案發地監控路線顯示，該男子最後一次被看到時，頭戴紅色滑雪 帽、身穿紅黑相間的夾克、下身藍色牛仔褲、彩色運動鞋。

警方現呼籲民眾若看到和圖或視頻中體貌特徵相似者，立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，消息來源絕對保密。