紐約大學、復敦大學等 要求全員接種補強針 防Omicron

包括紐約大學在內的多所高校已經要求全體師生接種補強針，並相應取消校內活動。(Getty Images)

紐約大學 15日宣布，由於Omicron變種病毒 在全美迅速傳播，紐約市新冠病例數字不斷增加，該校決定即日起取消所有非必要聚集活動，期末考試改為線上進行，並要求全體師生和員工在1月18日前完成補強針接種；雪城大學(Syracuse University)、普林斯頓大學(Princeton University)、復敦大學(Fordham University)等也都頒布類似要求，嚴堵病毒傳播。

紐約大學表示，該校新冠病毒檢測項目數據顯示，校園內確診率有所增加，雖然還不至於引發驚恐，但仍需要大家提高警惕，嚴格防疫。

校方鼓勵各學院將期末考試和其他相關測試改為網路形式，教師需要在15日下午5時前通知學生期末考試形式。

另外，校方也要求即日起校內非必要、非學術性聚集活動全部取消。

在疫苗 接種方面，紐約大學要求所有符合接種補強針條件者在1月18日前完成接種；根據校方數據，在校學生和教職員工中有80%符合接種補強針條件，截至14日，已有3000人提交接種補強針的證明。

除紐約大學外，復敦大學和位於紐約上州的雪城大學已要求全體師生在新學期開始前接種補強針，位於康州的文理學院維思大學(Wesleyan University)也要求全體師生在1月14日前接種補強針。

普林斯頓大學上周出現34例確診，15日同樣宣布將期末考試改為線上，取消所有無法戴口罩進行的室內活動，或將這些活動延期至1月7日後舉行；該校教師員工接種率為96%，本科生和研究生分別為99%和98%。

康乃爾大學(Cornell University)從6日至13日校內新冠確診數字激增至903例，僅13日當天就新增276例確診，並發現打完兩劑疫苗的學生，有「很高比例」感染Omicron變種病毒；校方14日宣布封鎖校區。