紐約皇后區中餐館深夜火警 消防員架雲梯雨中撲滅

皇后區小頸一個購物中心內的中餐館，26日深夜發生火警，消防部門到場撲救。（記者曹健／攝影）

皇后區 小頸(Little Neck)一個小型購物中心內的中餐館 ，26日深夜發生火警，幸好當時天降大雨，而且消防員撲救及時，未釀成大禍，也沒有人員傷亡。消防局和警方接獲報警後，迅速趕到現場，破門而入，並架起雲梯撲救，於27日凌晨近1時，確定排除險情後，才陸續撤離。

影音來源：記者曹健

在場的消防人員表示，火警發生在26日晚11時30左右，地點在北方大道248-25號的購物中心；消防員到場後發現起火點位於1I單位的King Wok外賣中餐館，於是砸開玻璃門入內尋找火警源頭；與此同時，消防員還架起雲梯，從中餐館樓上的建築師事務所屋頂，向下撲救。

皇后區小頸一個購物中心內的中餐館，26日深夜發生火警。（記者曹健／攝影）

皇后區小頸的一個購物中心，26日深夜發生火警，消防部門到場撲救。（記者曹健／攝影）

目擊者表示，火警發生時，空氣中瀰漫著焦糊味，看得見有濃煙，但未見火焰；當時購物中心內的商家都已打烊。他說，十多輛消防車，以及救護車及警車，很快來到現場。

這個兩層樓購物中心建成於1990年，共有19個商業單位，目前有15個商家，除了中餐館，還有批薩店、日本 壽司店、韓國燒烤餐廳、UPS快遞店、美甲店、洗衣店及牙醫診所等。

皇后區小頸的一個購物中心26日深夜發生火警，消防局到場撲救，還有擔架在旁。（記者曹健／攝影）

發生火警的外賣中餐館，1992年開始營業，至今已29年，頗受當地社區民眾歡迎。

具體起火原因，消防部門還在勘察。

中餐館的財產損失，有待業者盤點。

皇后區小頸購物中心火警在27日凌晨被控制，消防人員陸續撤離。（記者曹健／攝影）