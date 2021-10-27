我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約皇后區中餐館深夜火警 消防員架雲梯雨中撲滅

供應鏈大亂 準備面對「史上最貴」感恩節開銷

紐約皇后區中餐館深夜火警 消防員架雲梯雨中撲滅

記者曹健╱即時報導
皇后區小頸一個購物中心內的中餐館，26日深夜發生火警，消防部門到場撲救。（記者曹健／攝影）
皇后區小頸一個購物中心內的中餐館，26日深夜發生火警，消防部門到場撲救。（記者曹健／攝影）

皇后區小頸(Little Neck)一個小型購物中心內的中餐館，26日深夜發生火警，幸好當時天降大雨，而且消防員撲救及時，未釀成大禍，也沒有人員傷亡。消防局和警方接獲報警後，迅速趕到現場，破門而入，並架起雲梯撲救，於27日凌晨近1時，確定排除險情後，才陸續撤離。

影音來源：記者曹健

在場的消防人員表示，火警發生在26日晚11時30左右，地點在北方大道248-25號的購物中心；消防員到場後發現起火點位於1I單位的King Wok外賣中餐館，於是砸開玻璃門入內尋找火警源頭；與此同時，消防員還架起雲梯，從中餐館樓上的建築師事務所屋頂，向下撲救。

皇后區小頸一個購物中心內的中餐館，26日深夜發生火警。（記者曹健／攝影）
皇后區小頸一個購物中心內的中餐館，26日深夜發生火警。（記者曹健／攝影）

皇后區小頸的一個購物中心，26日深夜發生火警，消防部門到場撲救。（記者曹健／攝影...
皇后區小頸的一個購物中心，26日深夜發生火警，消防部門到場撲救。（記者曹健／攝影）

目擊者表示，火警發生時，空氣中瀰漫著焦糊味，看得見有濃煙，但未見火焰；當時購物中心內的商家都已打烊。他說，十多輛消防車，以及救護車及警車，很快來到現場。

這個兩層樓購物中心建成於1990年，共有19個商業單位，目前有15個商家，除了中餐館，還有批薩店、日本壽司店、韓國燒烤餐廳、UPS快遞店、美甲店、洗衣店及牙醫診所等。

皇后區小頸的一個購物中心26日深夜發生火警，消防局到場撲救，還有擔架在旁。（記者...
皇后區小頸的一個購物中心26日深夜發生火警，消防局到場撲救，還有擔架在旁。（記者曹健／攝影）

發生火警的外賣中餐館，1992年開始營業，至今已29年，頗受當地社區民眾歡迎。

具體起火原因，消防部門還在勘察。

中餐館的財產損失，有待業者盤點。

皇后區小頸購物中心火警在27日凌晨被控制，消防人員陸續撤離。（記者曹健／攝影）
皇后區小頸購物中心火警在27日凌晨被控制，消防人員陸續撤離。（記者曹健／攝影）

皇后區小頸一個購物中心內的中餐館，26日深夜發生火警，消防員進入店內勘察。（記者...
皇后區小頸一個購物中心內的中餐館，26日深夜發生火警，消防員進入店內勘察。（記者曹健／攝影）

中餐館 皇后區 日本

上一則

獨／紐約銀行劫匪再搶一家 遭警逮捕 身懷3把槍

延伸閱讀

暴雨過境 紐新逾4000戶停電 皇后區情況嚴重

暴雨過境 紐新逾4000戶停電 皇后區情況嚴重
紐約中華公所 27日、28日開打莫德納補強針

紐約中華公所 27日、28日開打莫德納補強針
市警皇后區建鬼屋 萬聖節前免費參觀

市警皇后區建鬼屋 萬聖節前免費參觀
皇后區82歲華男失蹤 警籲協尋

皇后區82歲華男失蹤 警籲協尋
洛市大麻加工廠火災2死2重傷

洛市大麻加工廠火災2死2重傷

熱門新聞

金髮白人女性在22日在布碌崙一間華人雜貨店前，以紙箱毆打另一名17歲少女並發表反亞裔仇恨言論。(市警提供)

紐約白人女持紙箱毆打17歲少女 吐亞裔仇恨言語

2021-10-24 12:52
紐約市25日晚8時起至26日(周二)下午，將出現豪雨與強風，低窪地區恐出現瞬間積水。圖為9月2日颶風艾妲（Ida）夾帶豪雨影響，紐約嚴重淹水。Getty Images

紐約市今晚將出現強風豪雨 部分地區恐淹水

2021-10-25 14:28
根據氣象專家分析，今年紐約的冬天可能比往年更早到來；圖為21日黃昏時分，從皇后區白石鎮向西望去，遠方的光芒恍若極光。(記者曹健)

反聖嬰現象 紐約今年冬天早到

2021-10-22 12:46
堅尼路上的「Sang Sang Jewelry」，於23日晚遭人入室盜竊，損失慘重。(記者顏嘉瑩/攝影)

紐約華埠珠寶店遭入室盜竊損失慘重 周邊商家人人自危

2021-10-24 16:00
市警72分局華裔女警員吳依凡首次上庭，被控多項謀殺重罪。(讀者提供)

開槍殺人華裔女警首出庭 被控多項謀殺重罪

2021-10-19 15:03
汽油價格連日上漲，紐約民眾開車出行的成本升高，恐將迎來一個最貴的冬天；圖為一名亞裔女子在皇后區白石鎮的一個加油站為汽車加油。(記者曹健╱攝影)

最貴寒冬 紐約取暖費暴增4成

2021-10-22 11:56

超人氣

更多 >
35歲華裔女瞞父母2年 天天穿套裝假裝上班 今名利雙收

35歲華裔女瞞父母2年 天天穿套裝假裝上班 今名利雙收
江蘇特殊賣淫案…群「鴨」藏別墅 女客才25歲

江蘇特殊賣淫案…群「鴨」藏別墅 女客才25歲
小室圭：我愛真子 真子公主：他是不可替代的存在

小室圭：我愛真子 真子公主：他是不可替代的存在
這「魷魚遊戲」士兵太辣…她「真空」直呼：來玩遊戲

這「魷魚遊戲」士兵太辣…她「真空」直呼：來玩遊戲
鮑德溫誤擊案罹難者中彈後說了這句話 聞者為之心碎

鮑德溫誤擊案罹難者中彈後說了這句話 聞者為之心碎