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最新研究顯示 紐約市外賣平台外賣郎待遇差

記者顏潔恩／紐約報導
一項專門研究外賣行業的報告顯示，為第三方外賣平台服務的外賣郎待遇不佳。(本報檔案照)
一項專門研究外賣行業的報告顯示，為第三方外賣平台服務的外賣郎待遇不佳。(本報檔案照)

根據一項專門研究外賣行業的報告顯示，為第三方外賣平台服務的外賣郎待遇不佳，儘管長時間工作，但並沒有享有全職員工般應有的勞工權益；新冠疫情期間，必要行業員工中的移民群體大多從事送餐工作，儘管身處險境，但無論是薪資或勞工保護待遇都不高。

名為「重要但卻不受到保護：紐約市外賣平台外賣郎」的研究，日前由外賣郎組織Los Deliveristas Unidos與「勞工正義計畫」Workers’Justice Project)、康乃爾大學(Cornell University)收集資料完成，一共問卷調查、採訪了全市500個外賣平台的外賣郎；移民群體從事外賣郎的比例占最多數，在疫情期間是必不可少的員工，儘管有著重要的存在，可在薪資、福利、勞工保護上都占下風，還要時常在危險的情況下工作。

64%的外賣郎表示一周工作六天，另外33%則每日工作，可他們並沒有像一般全職員工，能享有加班費、勞工補償、健康福利、甚至建立工會的權利，此外許多外賣郎靠著不穩定的小費收入，薪資並沒有達到最低薪資標準；現在作為外賣郎，他們要自購電單車、電池和維修等雜費、手機帳單等，一個小時僅賺取12.21元。

外賣郎偶爾也要在嚴峻的天氣情況下工作，過去一年裡49%的外賣郎在工作中遇到事故，75%的人要自費支付醫療費用；與此同時，54%的外賣郎曾遇過單車被偷、30%被暴力搶劫等不可預測的情形，舉例在去年11月7日到8月27日為止，布魯克林就有五個外賣郎因事故喪命。

其他不公平的因素包括，外賣郎會因顧客對食物不滿意而在app上給出差評，並直接影響他們的表現，導致帳戶被吊銷或刪除；報告指出，某些顧客曾為了免費一頓飯謊稱餐點被偷，這種做法會導致外賣郎面臨解僱，為此部分外賣郎為自保，開始戴起便攜式相機，但對他們來說又是額外費用。

Los Deliveristas Unidos目前正與市議會商議，提出一系列增加外賣郎福利的規定，包括允許外賣郎使用餐廳的廁所、要求外賣平台提供每出行最低付款、以及自由設定最遠出行範圍，並禁止外賣平台向外賣郎收取費用才支付薪資的做法。

工作 勞工 福利

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