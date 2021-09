紐約州長霍楚(Kathy Hochul)2日宣布紐約市和周邊受災地區進入緊急狀態,「暴雨導致洪水漫道、停電、交通中斷,災害已經對公共安全和健康造成威脅。」(Getty Images)

紐約市 遭遇颶風Ida餘波侵襲,導致至少八人死亡,道路大面積被淹;紐約州長霍楚(Kathy Hochul)2日宣布紐約市和周邊受災地區進入緊急狀態 ,「暴雨導致洪水漫道、停電、交通中斷,災害已經對公共安全和健康造成威脅。」

緊急狀態令涵蓋紐約市、長島和威徹斯特郡等哈德孫河谷各郡;霍楚警告民眾,避免一切非必要出行,盡量待在屋內;她說,已責令包括州土安全和緊急服務署(Division of Homeland Security and Emergency Services)、州交通廳(Department of Transportation)、州高速公路管理局(NYS Thruway Authority)等相關部門採取一切必要措施災後恢復,將為地方政府提供必要資源。

他將與紐約市長白思豪 (Bill de Blasio)、皇后區長理查茲(Donovan Richards)於早10時30分召開記者會,更新災情和應急措施;此前白思豪已宣布紐約市進入緊急狀態。