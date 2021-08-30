紐約市地鐵重大電力故障 州長問責

紐約市地鐵系統於29日晚出現重大電力故障，幾乎全線地鐵停運，直至30日凌晨約1時30分才恢復正常營運。(記者顏嘉瑩/攝影)

紐約市地鐵 系統於29日晚發生重大「電力故障」，從當晚約9時起幾乎全線地鐵停運，直至30日凌晨約1時30分才恢復正常營運，影響不少乘客；州長霍楚 (Kathy Hochul)30日表示，此情形為「無法接受」，並將追根究底找出問題。

29日晚從9時半起，地鐵1，2，3，4，5，6，7和L線先是忽然停運，MTA先表示緊急停運原因為鐵路控制中心(Rail Control Center)忽然與地鐵信號燈系統斷聯，當時的初步判定是因電力系統故障導致，也由於地鐵恢復的班次極其有限，MTA增加公車及接駁車到各站疏散乘客。

霍楚30日表示，在29日晚約8時25分，由於聯合愛迪生電力公司(Con Edison)一條饋線突然發生問題，導致兩個發電廠離線、五個行政區的「電壓驟降」，即便系統發生短暫中斷，但當電力試圖恢復正常時，突然暴增的電力導致地鐵失去了信號和通信關閉。

在地鐵停運期間，霍楚表示「最令人擔憂的」，是有五列地鐵在隧道中停下來，疏散百名乘客；在電力恢復後，擔心仍有乘客落單在隧道中，相關單位也派出消防員在隧道中搜索，找尋是否仍有乘客在隧道中，在歷經近五個小時後，最後地鐵系統於凌晨約1時30分才恢復正常營運。、