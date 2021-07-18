紐約華埠地鐵搶匪拉扯背包 致母子跌落樓梯 婦人重傷

搶匪在華埠地鐵站從後方抓人試圖搶劫，導致婦人摔下樓梯情況危急。(市警提供)

曼哈頓華埠地鐵站 周末發生一起搶劫案，58歲的受害婦人在過程中摔落樓梯、撞到頭部，根據在場的婦人兒子表示「流了很多血」，送醫後婦人狀況危急；警方公布嫌犯照片，呼籲知情者提供線索。

影片來源：市警提供

根據轄區市警五分局消息，17日早9時40分，一名58歲婦人和其22歲的兒子，搭乘地鐵到堅尼路(Canal St.)的N線地鐵站，正在走樓梯要出站時，一名男子突然從後方抓住兒子的後背包，打算搶劫。

兒子在被抓住後失去平衡往後摔落，期間他抓住婦人打算站穩，但兩人卻同時失去重心跌落樓梯，導致婦人頭部撞到，當場血流如柱；搶匪未得逞，於早上10時44分跑進地鐵站逃逸。

在路人協助報案後，婦人被送往醫院救治；據了解，目前她的情況危急，正在進行腦部手術。

根據目擊的小販表示，他看到婦人兒子抓著她的手，大喊請附近的人幫忙，「大量的血從她的頭流出來」。

警方公布嫌犯照片，呼籲民眾若有任何線索，立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機 發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。