紐約白男曼哈頓中城無故潑不明液體 受害者二級燒傷

白人嫌犯從其背後小跑著接近受害者，然後將不明物體扔在了他的背上。(監控視頻截圖)

曼哈頓 中城近日發生一起無故攻擊案件，一名赤裸上身的白人男子將一瓶高溫液體從受害者身後澆下，造成其當場疼痛倒地，自行前往就醫後被診斷為二級燒傷。

警方表示，案件發生在本月5日晚上10時左右，一名57歲的受害者正沿著西47街交走至第六大道的西南角回家；根據警方12日晚公布的案發地監控視頻顯示，一名白人嫌犯從其背後小跑著接近受害者，然後將不明物體扔在了他的背上。

影片來源：紐約 市警提供

視頻中，受害者在向後地之前短暫地轉過身，試圖看清攻擊者的模樣，但嫌犯迅速轉身向後跑去，作案全過程並沒有任何言語交流。

警方稱，第二天，受害者前往紐約哥倫比亞大學醫學中心(New York Presbyterian Columbia University Medical Center)接受背部二級燒傷治療。

嫌犯為白人男性，身高大約5呎7吋，體重130磅，棕色頭髮和棕色眼睛，他最後一次露面時穿著黑色短褲，赤裸上身。

現呼籲民眾有看到和圖和視頻中體貌特徵相似者，可立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestoppers.com，或透過手機 發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。