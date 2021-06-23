紐約州新冠緊急狀態明結束 仍須遵守CDC口罩令

紐約州長葛謨23日宣布，歷時15個月的疫情緊急狀態將於24日(周三)結束。圖為紐約民眾在曼哈頓一家酒吧聚會。(美聯社)

紐約州 長葛謨(Andrew Cuomo)23日宣布，歷時15個月的疫情緊急狀態將於24日(周三)結束，不再延續，紐約州將正式進入疫後恢復階段；不過，聯邦疾病防治中心(CDC)的口罩 相關規定將繼續，公共交通、醫院等聚集場所仍須戴口罩，未打疫苗 者也應繼續戴口罩。

此前紐約州已有超過70%的成年民眾至少接種一針新冠疫苗，州府已經取消了絕大部分防疫限制；葛謨說，緊急狀態之所以能夠結束，是歸功於紐約民眾和關鍵行業人員的防疫努力。

他也表示，緊急狀態的結束不代表疫情已經結束，民眾應繼續打疫苗，尤其是疫苗接種開始時間較晚的年輕人；葛謨說，「現在Delta變種病毒正在世界其它地方肆虐，不要以為變種病毒不會傳到這裡，民眾應該繼續提高警惕，在遵守CDC口罩要求的同時，地方政府也應該根據CDC的要求維持防疫執法。」

為紀念關鍵行業人員的貢獻，州府將在曼哈頓砲台公園城(Battery Park City)修建「英雄之環」(Circle of Heroes Monument)紀念碑，紀念碑將被19棵楓樹環繞，代表19個不同的關鍵行業群體；圓環中心將設置永不熄滅的火焰，紀念那些為了保護和服務民眾獻出生命的必要行業人員；紀念碑所在地將被重新命名為「必要行業工人公園」(Essential Workers’ Park)，將於今年勞工節揭幕。

此外，葛謨還簽署法案，州府將為必要行業人員的子女提供2500萬元的兒童照護獎學金，要求所有醫療機構成立員工委員會，制定緊急狀況應對計畫，為下一次疫情做好準備、保證滿足醫護人員需求。