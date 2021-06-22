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「楊安澤效應」 紐約皇后區華裔選民投票熱情高漲

記者牟蘭／紐約報導
黃啟俊(左)22日與妻子(右)前往森林小丘圖書館投票。(記者牟蘭／攝影)
黃啟俊(左)22日與妻子(右)前往森林小丘圖書館投票。(記者牟蘭／攝影)

多位紐約皇后區的華裔選民22日表示，仇恨亞裔風氣四起，他們為支持同胞楊安澤(Andrew Yang)選市長，當天特別出門投票，期盼提高華人的政治地位；兩位第29選區的市議員華裔參選人表示，他們雖是對手，但都表示支持楊安澤，盼望他創造亞裔參政的先河。

民主黨初選定於22日舉辦，包括皇后區森林小丘(Forest Hills)、秋園(Kew Gardens)與雷哥公園(Rego Park)等地的市議會第29選區，當天迎來不少選民，其中不乏華人的身影。

家住在雷哥公園的趙菲娜(Fiona Zhao)表示，她在當地居住超過20年，育有兩個女兒，剛剛入籍不到兩年，先後參加去年的總統大選與今年的民主黨黨內初選；她說，現任市長白思豪(Bill de Blasio)反對特殊高中入學考試，讓她失望不已，為了兩個女兒未來，她當日選擇支持這項考試的楊安澤。

居住在森林小丘的周傑森(Jason Zhou)表示，今年54歲的他在當地居住14年，五年前入籍，幾乎每年都參與投票，但今年因華人楊安澤參選市長，讓他感到參與性最強，因此特別帶妻子一同於22日投票，「期盼他當選後，改善治安」。

今年44歲黃曼蒂表示，她居住在森林小丘旁，經查後才得知自己屬於第27選區，雖然自己選區沒有亞裔市議員參選，但為支持楊安澤選市長，當日特別前往投票；她說，白思豪力挺社區監獄且反對資優班與特殊高中考試，讓她感到無奈，期盼楊安澤履行諾言，改善紐約市混亂的政治現狀。

第29選區市議會華裔參選人臧東慧(Donghui Zang)表示，因仇恨亞裔犯罪蔓延，以及楊安澤與其他華裔積極參政，鼓勵當地居民投票；他說，該選區共有19個投票點，截至上午10時，經粗略統計，森林小丘圖書館與森林小丘高中，已有百人投票，加上提前投票的逾2000張選票，預計達到1萬5000票。

臧東慧說，這一數據較前年同期增加至少10%，其中亞裔選民也大幅度增加。

另一位該選區的市議員參選人黃啟俊(Edwin Wong)初選當日帶他的妻子與兩個幼子共同投票，見證這一特別的時刻；他說，自楊安澤選總統時，他就發聲支持，今年對方選市長，更是多次力挺對方參選，盼望楊能創造亞裔參政的先河。

包括森林小丘等華裔聚集地的市議會第29選區22日迎來不少華裔選民。(記者牟蘭／攝...
包括森林小丘等華裔聚集地的市議會第29選區22日迎來不少華裔選民。(記者牟蘭／攝影)
黃啟俊(二排右)22日與妻子(二排左)前往森林小丘圖書館投票。(記者牟蘭／攝影)
黃啟俊(二排右)22日與妻子(二排左)前往森林小丘圖書館投票。(記者牟蘭／攝影)
黃啟俊(右二)22日與妻子(左一)前往森林小丘圖書館投票。(記者牟蘭／攝影)
黃啟俊(右二)22日與妻子(左一)前往森林小丘圖書館投票。(記者牟蘭／攝影)
黃啟俊(左)與臧東慧(右)雖是對手，但都力挺楊安澤選市長。(記者牟蘭／攝影)
黃啟俊(左)與臧東慧(右)雖是對手，但都力挺楊安澤選市長。(記者牟蘭／攝影)

投票 楊安澤 亞裔

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