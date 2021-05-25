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民調：白思豪背書如「死亡之吻」 逾半受訪者反不支持

記者顏潔恩／紐約報導
白思豪的背書可謂是「死亡之吻」，反而給參選人帶來競選負擔。(本報檔案照)
白思豪的背書可謂是「死亡之吻」，反而給參選人帶來競選負擔。(本報檔案照)

一項針對紐約市酒店工會的民意調查顯示，若現任市長白思豪(Bill de Blasio)宣布背書民主黨市長參選人，超過半數的選民就更沒有意願給這名參選人投票；白思豪的選擇被形容是「死亡之吻」，反而給參選人帶來競選負擔。

這項調查由通訊公司Honan Strategy Group發起，針對酒店工會Hotel Workers for Strong Communities PAC的1100名民主黨籍選民展開調查；結果顯示，針對白思豪的支持參選人，40%的選民較不會給予支持、29%的選民絕不會投票給此人，另外只有28%的人會傾向於支持白思豪的選擇、10%的人會追隨白思豪的決定。

該調查總結，白思豪的背書只會給十名選民中的三人帶來說服力，因更多選民會反其道而行，白思豪的支持反對參選人帶來負擔；而早在去年10月首場市長參選人論壇中，多人已表示在競選中不尋求也不會接受白思豪的背書。

在同一調查中，選民表示州國會眾議員歐凱秀-柯提茲(Alexandria Ocasio-Cortez)、以及市公益維護人威廉姆斯(Jumaane Williams)的背書最具積極影響力，雖沒有說明針對哪一個官職，但歐凱秀-柯提茲獲得74%選民的青睞，當中三分之二的人表示很喜歡她的政見，另外66%選民則支持威廉姆斯。

針對市長選戰，以上兩人都還在觀望狀態，未表態支持哪一個參選人，但兩人在一個月前都宣布背書布碌崙(布魯克林)市議員蘭德(Brad Lander)當選市主計長。

酒店工會首席戰略家(chief strategist)Neal Kwatra表示，紐約客對歐凱秀-柯提茲、威廉姆斯的意見很感興趣，他們接下來是繼續觀望或是表態支持參選人，對競選的走向可能起到作用。

白思豪 威廉 歐凱秀

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