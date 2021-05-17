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葛謨：紐約州全面執行CDC口罩建議 室外用餐宵禁今取消

記者和釗宇／紐約報導
紐約室外用餐宵禁今日取消，室內用餐宵禁也將於31日取消。（記者和釗宇／攝影）
紐約室外用餐宵禁今日取消，室內用餐宵禁也將於31日取消。（記者和釗宇／攝影）

紐約州長葛謨(Andrew Cuomo)17日表示，紐約州將從19日(周三)起全面執行聯邦疾病防治中心(CDC)的口罩建議，完全接種的民眾可不戴口罩、不保持社交距離，但在公共交通、養老院、遊民所、監獄、學校和醫療機構等聚集場所仍須戴口罩，其他私營場所也可在此基礎上制定其他的防疫規定；同時19日也是多項防疫措施取消之日，葛謨還宣布紐約市馬拉松將於11月恢復舉辦。

州府此前就已宣布，5月19日起，全州室外聚集活動人數限制增至500人，室內聚集活動人數限制增至250人，居民樓聚集活動人數限制增至50人；此外，室外用餐宵禁今日取消，室內用餐宵禁也將於31日取消，紐約市地鐵也在今日恢復24小時運營。

同時，未接種人士仍須戴口罩並保持社交距離，體育、娛樂場館將畫分專門區域供未接種人士在保持社交距離的情況下就坐；其中，紐約尼克隊(NY Knicks)和布魯克林籃網(Brooklyn Nets)將參加NBA季後賽，麥迪遜廣場花園(MSG)和巴克萊中心(Barclays Center)將畫出超過50%的觀眾席供已接種人士就坐。

另外，葛謨還宣布第50屆紐約市馬拉松將於今年11月7日恢復舉辦，參賽容量限制在60%，約3萬3000人，未來也將根據情況變化制定相應的防疫規則；紐約市馬拉松報名將於6月8日開始。

紐約市 口罩 社交距離

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