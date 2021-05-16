我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

潘勤軒涉殺耶魯生 被捕前用假名租屋 「完全像正常人」

洛杉磯司機遭搶犯罵滾回中國 槍口下喊「我來自台灣」

潘勤軒涉殺耶魯生 被捕前用假名租屋 「完全像正常人」

記者顏嘉瑩／紐約報導
殺害耶魯華生兇嫌潘勤軒上周在阿拉巴馬州落網，逃亡期間以假名租屋。(警方提供)
殺害耶魯華生兇嫌潘勤軒上周在阿拉巴馬州落網，逃亡期間以假名租屋。(警方提供)

涉嫌槍殺耶魯大學華裔研究生蔣凱文(Kevin Jiang，音譯)的麻省理工學院(MIT)華裔博士生潘勤軒(Qinxuan Pan)，日前在阿拉巴馬州蒙哥馬利市被捕；據了解，潘勤軒在被捕的六周前以「蔡亨利」(Henry Cai，音譯)的假名租下一間房子，且租房期間也毫無異樣，「完全是一個正常人」。

根據「Boston Globe」報導，潘勤軒六周前在蒙哥馬利市向哈丁(Kitchener Harding)一家租下14間房公寓中的一房，與哈丁一家人共處，且毫無異樣，「完全是一個正常人」，直到聯邦法警(The US Marshals Service)在14日早進入將潘勤軒以謀殺罪逮捕。

目睹潘勤軒被從租屋出帶出，哈丁一家的鄰居威廉絲(Erin Williams)表示，當天潘約在早上6時被帶出，手腳都被上銬，聯邦法警要求來往的車輛暫停，將他帶到街對面的警車上。

在2月6日晚8時左右，耶魯大學環境學院26歲的碩士生蔣凱文在紐黑文社區遭射七槍畢命，警方之後將潘勤軒列為此命案的「關係人」；執法機關持續多月在全國範圍內追捕潘勤軒，他最後一次被人看到是在2月11日和家人在喬治亞州共同駕車，4月8日法警聯合國際刑警組織對其發出了紅色通緝令。

案發當日上午潘從麻州一家車行騙走一輛休旅車後，用一個康州商業車牌更換了原本麻州的經銷商車牌，警方以偷車罪名對潘下達了搜捕令。

潘勤軒 耶魯大學 麻州

上一則

痛心仇恨犯罪 亞裔青年辦關愛博覽會提供防身資源

延伸閱讀

封面故事／加入網紅元素 贏在起跑線

封面故事／加入網紅元素 贏在起跑線
涉殺耶魯華生 MIT博士生落網…潘勤軒逃亡4個月 含笑入獄

涉殺耶魯華生 MIT博士生落網…潘勤軒逃亡4個月 含笑入獄
殺害耶魯華生兇嫌潘勤軒 阿拉巴馬州落網

殺害耶魯華生兇嫌潘勤軒 阿拉巴馬州落網
全球慶祝「入獅會日」 新獅友線上宣誓

全球慶祝「入獅會日」 新獅友線上宣誓
潘勤軒涉殺耶魯華生 國際刑警組織發紅色通緝令

潘勤軒涉殺耶魯華生 國際刑警組織發紅色通緝令

熱門新聞

蛋蛋偽裝「圍巾」 從中國寄紐約市 750顆遭沒收銷毀

2021-05-11 19:11
紐約老牌酒樓金豐宣布將在曼哈頓華埠重新開店，新址已選定。(本報檔案照)

紐約華埠老牌酒樓 金豐將重開 新址已挑定

2021-05-14 14:43
豐收時節的蘋果樹。(記者朱蕾/攝影)

夏季摘果時節到 紐約周邊農場樂趣多

2021-05-14 09:14
12日在紐約市地鐵中，接連發生四起攻擊案。(記者顏嘉瑩/攝影)

紐約地鐵3小時內連續4起攻擊案 2起在時報廣場

2021-05-12 13:45
三嫌犯連續攻擊多名乘客，紐約市地鐵安全成隱患。(本報檔案照)

紐約市地鐵攻擊1晚5起 3嫌12分鐘連犯4案

2021-05-15 02:30
市警就時報廣場槍案召開記者會。(記者張晨/攝影)

時報廣場槍案槍手佛州落網 被捕時正和女友大嚼漢堡

2021-05-12 17:30

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
安卓手機5大優點 資深果粉認了：這些功能比iPhone更好

安卓手機5大優點 資深果粉認了：這些功能比iPhone更好
裝修房子常忽略4重點 老師傅：油漆完少一步就毀了

裝修房子常忽略4重點 老師傅：油漆完少一步就毀了
「他們喝瓶裝牛奶」 美軍在台行蹤 因牛奶曝了光

「他們喝瓶裝牛奶」 美軍在台行蹤 因牛奶曝了光
BBC：疫苗接種太慢 台灣恐從成功典範變破功遺憾

BBC：疫苗接種太慢 台灣恐從成功典範變破功遺憾
洛杉磯司機遭搶犯罵滾回中國 槍口下喊「我來自台灣」

洛杉磯司機遭搶犯罵滾回中國 槍口下喊「我來自台灣」