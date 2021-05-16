潘勤軒涉殺耶魯生 被捕前用假名租屋 「完全像正常人」

殺害耶魯華生兇嫌潘勤軒上周在阿拉巴馬州落網，逃亡期間以假名租屋。(警方提供)

涉嫌槍殺耶魯大學 華裔研究生蔣凱文(Kevin Jiang，音譯)的麻省理工學院(MIT)華裔博士生潘勤軒 (Qinxuan Pan)，日前在阿拉巴馬州蒙哥馬利市被捕；據了解，潘勤軒在被捕的六周前以「蔡亨利」(Henry Cai，音譯)的假名租下一間房子，且租房期間也毫無異樣，「完全是一個正常人」。

根據「Boston Globe」報導，潘勤軒六周前在蒙哥馬利市向哈丁(Kitchener Harding)一家租下14間房公寓中的一房，與哈丁一家人共處，且毫無異樣，「完全是一個正常人」，直到聯邦法警(The US Marshals Service)在14日早進入將潘勤軒以謀殺罪逮捕。

目睹潘勤軒被從租屋出帶出，哈丁一家的鄰居威廉絲(Erin Williams)表示，當天潘約在早上6時被帶出，手腳都被上銬，聯邦法警要求來往的車輛暫停，將他帶到街對面的警車上。

在2月6日晚8時左右，耶魯大學環境學院26歲的碩士生蔣凱文在紐黑文社區遭射七槍畢命，警方之後將潘勤軒列為此命案的「關係人」；執法機關持續多月在全國範圍內追捕潘勤軒，他最後一次被人看到是在2月11日和家人在喬治亞州共同駕車，4月8日法警聯合國際刑警組織對其發出了紅色通緝令。

案發當日上午潘從麻州 一家車行騙走一輛休旅車後，用一個康州商業車牌更換了原本麻州的經銷商車牌，警方以偷車罪名對潘下達了搜捕令。