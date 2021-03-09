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曼哈頓蘇活區持刀搶劫5分鐘連2起！警公布嫌犯照片

記者顏嘉瑩／紐約報導
歹徒作案時身穿黑色與紅色相間外套。(市警提供)
歹徒作案時身穿黑色與紅色相間外套。(市警提供)

近日在曼哈頓蘇活區(SoHo)出現一名非洲裔搶匪，在五分鐘內連續作案兩起，持刀威脅受害人交出身上財物；警方釋出嫌犯照片，呼籲知情者踴躍舉報。

根據市警消息，該名非洲裔搶匪在上月28日(周日)晚約9時20分，於轄區市警五分局的百老匯584號門口，鎖定51歲男性受害人行搶；過程中歹徒亮出隨身小刀，要求受害人交出身上財物，得手之後沿著百老匯往北，朝東豪斯頓街(East Houston St.)逃逸。

在作案五分鐘後，該名搶匪於9時25分，又在市警轄區九分局的布利克街(Bleecker St.)的6號車地鐵站樓梯間，靠近一名21歲男子，按照同樣的手法要求該名男子交出財物，不過過程中受害人掙扎，歹徒隨即用該把刀割傷受害人的手，接著往南向朝拉菲逸街(Lafayette St.)逃跑；該名男子財物未遭搶，傷口也在現場進行處理。

警方表示，歹徒在行搶時身穿黑色與紅色相間夾克，並釋出嫌犯照片，呼籲民眾看到與影片中特徵類似的人，立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestoppers.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，消息來源絕對保密。

歹徒作案時身穿黑色與紅色相間外套。(市警提供)
歹徒作案時身穿黑色與紅色相間外套。(市警提供)
歹徒作案時身穿黑色與紅色相間外套。(市警提供)
歹徒作案時身穿黑色與紅色相間外套。(市警提供)
歹徒作案時身穿黑色與紅色相間外套。(市警提供)
歹徒作案時身穿黑色與紅色相間外套。(市警提供)

百老匯 地鐵站 曼哈頓

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