我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美國貿易議程報告出爐 確認拜登團隊對北京態度

化敵為友增供應量！默克藥廠將幫對手嬌生生產疫苗

紐約市施打逾200萬劑 白思豪：嬌生本周到 我會選嬌生

記者和釗宇／紐約報導
紐約市新冠疫苗施打量已超過200萬劑。(美聯社)
紐約市新冠疫苗施打量已超過200萬劑。(美聯社)

紐約市長白思豪(Bill de Blasio)2日表示，全市新冠疫苗施打量已經超過200萬劑；同時，新獲批准的嬌生疫苗本周就將到貨，白思豪說他會選擇接種嬌生疫苗；此外，他還呼籲州府放寬接種資格限制，允許清潔工人等接種疫苗。

白思豪說，市府本周就能接到剛獲批准的嬌生(Johnson & Johnson)疫苗供貨，市衛生局長喬克西(Dave Chokshi)稱第一批嬌生疫苗供貨將於3日或4日到來；而且，最新消息顯示，嬌生的競爭對手默克制藥(Merck & Co.)也將協助生產這一疫苗，加速供貨，白思豪表示，「這是增加產能的正確途徑。」不過，他繼續呼籲聯邦政府啟動國防生產法(Defense Production Act)，增加疫苗供應。

他表示，全市疫苗施打量達到200萬劑，意味著紐約市有能力在供貨不足的情況下為更多人接種，目前的目標是到6月實現500萬劑的施打量。

白思豪還強調，嬌生疫苗只打一針，也能有效抵抗新冠病毒；他表示，自己更願意接種嬌生疫苗，而非需要打兩針的輝瑞和莫德納疫苗；「我希望向市民展示，嬌生疫苗是正確的選擇，我就會選擇只打一針的疫苗，而非兩針。」

同時，嬌生疫苗還將被用作市府上門接種服務的疫苗，給出行不便的老年人和殘障人士接種；白思豪說，嬌生疫苗易於儲存，攜帶方便，而且只打一針，是上門接種的最佳選擇；不過他也表示，上門接種服務耗費人力巨大，啟動需要時間，預計最快將在本月開始。

此外，他還呼籲州府放寬接種資格限制，稱隨著經濟逐步恢復，清潔工人、建築工人、衛生檢查員、求職中心人員、地區檢察官和法院辦公人士、陪審團、救生員等，都應有資格接種疫苗。

疫苗 嬌生 白思豪

上一則

紐約灘驚現無頭男屍 雙臂和一條腿也不見

延伸閱讀

摸臉索吻、脅迫辭職…葛謨性騷擾爆不停 下台聲浪高漲

摸臉索吻、脅迫辭職…葛謨性騷擾爆不停 下台聲浪高漲
新冠疫情爆發周年 白思豪批疫苗分配不公

新冠疫情爆發周年 白思豪批疫苗分配不公
婚禮上伸鹹豬手 葛謨性騷擾爆不停 辭職聲浪高漲

婚禮上伸鹹豬手 葛謨性騷擾爆不停 辭職聲浪高漲
紐約市新冠疫情一周年 白思豪:全市已施打近200萬劑疫苗

紐約市新冠疫情一周年 白思豪:全市已施打近200萬劑疫苗
白思豪：葛謨道歉不真誠 暗示若性騷屬實 葛謨應辭職

白思豪：葛謨道歉不真誠 暗示若性騷屬實 葛謨應辭職
卡蘭扎離職 疫情中喪失11名家人朋友 需要時間哀悼

卡蘭扎離職 疫情中喪失11名家人朋友 需要時間哀悼

熱門新聞

哥大教育學院華裔教授王燁離世，生前致力於聾啞及特殊教育。(取自GoFundMe)

哥大華裔女教授王燁罹癌離世 年僅43歲

2021-02-23 23:19
刺死鄭勇嫌犯史密斯被捕。（本報檔案照）

刺死鄭勇嫌犯被捕 犯案累累 25年前曾涉命案

2021-03-01 12:40
受害人被嫌犯拖倒在地。(讀者提供)

拖倒在地拳打腳踢…法拉盛華女家前遭搶 過程不到15秒

2021-02-25 02:30
嫌犯用槍指著受害人頭部。(警方提供)

兩亞裔男入室搶劫紐約法拉盛民宅 槍指受害女頭部

2021-02-28 15:27
鄭勇出手相救，不幸被刺死。(親友提供)

8大道賭檔劫案 華男要救人反遭捅死

2021-02-28 02:30
圖為紐約時報廣場一名男子戴兩層口罩。(Getty Images)

紐約市現新冠新變種病毒 疫苗效力變弱 傳染率更高

2021-02-24 22:36

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
感染增5倍！CDC：變種病毒恐將大爆發 籲持續避疫

感染增5倍！CDC：變種病毒恐將大爆發 籲持續避疫
紐約市華埠 「麒麟金閣」1日起暫停營業

紐約市華埠 「麒麟金閣」1日起暫停營業
美議員提決議案籲廢除一中政策 美台正式建交

美議員提決議案籲廢除一中政策 美台正式建交
華郵：許多失業民眾到報稅季節才驚覺失業津貼要繳稅

華郵：許多失業民眾到報稅季節才驚覺失業津貼要繳稅
2女搭機種族辱罵、攻擊錄影男乘客 美航迫降

2女搭機種族辱罵、攻擊錄影男乘客 美航迫降