紐約市施打逾200萬劑 白思豪：嬌生本周到 我會選嬌生

紐約市新冠疫苗施打量已超過200萬劑。(美聯社)

紐約市長白思豪 (Bill de Blasio)2日表示，全市新冠疫苗 施打量已經超過200萬劑；同時，新獲批准的嬌生 疫苗本周就將到貨，白思豪說他會選擇接種嬌生疫苗；此外，他還呼籲州府放寬接種資格限制，允許清潔工人等接種疫苗。

白思豪說，市府本周就能接到剛獲批准的嬌生(Johnson & Johnson)疫苗供貨，市衛生局長喬克西(Dave Chokshi)稱第一批嬌生疫苗供貨將於3日或4日到來；而且，最新消息顯示，嬌生的競爭對手默克制藥(Merck & Co.)也將協助生產這一疫苗，加速供貨，白思豪表示，「這是增加產能的正確途徑。」不過，他繼續呼籲聯邦政府啟動國防生產法(Defense Production Act)，增加疫苗供應。

他表示，全市疫苗施打量達到200萬劑，意味著紐約市有能力在供貨不足的情況下為更多人接種，目前的目標是到6月實現500萬劑的施打量。

白思豪還強調，嬌生疫苗只打一針，也能有效抵抗新冠病毒；他表示，自己更願意接種嬌生疫苗，而非需要打兩針的輝瑞和莫德納疫苗；「我希望向市民展示，嬌生疫苗是正確的選擇，我就會選擇只打一針的疫苗，而非兩針。」

同時，嬌生疫苗還將被用作市府上門接種服務的疫苗，給出行不便的老年人和殘障人士接種；白思豪說，嬌生疫苗易於儲存，攜帶方便，而且只打一針，是上門接種的最佳選擇；不過他也表示，上門接種服務耗費人力巨大，啟動需要時間，預計最快將在本月開始。

此外，他還呼籲州府放寬接種資格限制，稱隨著經濟逐步恢復，清潔工人、建築工人、衛生檢查員、求職中心人員、地區檢察官和法院辦公人士、陪審團、救生員等，都應有資格接種疫苗。