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紐約市首劑疫苗不足1000劑 第2劑則超過11萬

記者張晨／紐約報導
紐約市20日首劑疫苗不足1000，第二劑則超11萬。(市長辦公室提供)
紐約市20日首劑疫苗不足1000，第二劑則超11萬。(市長辦公室提供)

根據紐約市官方數據顯示，截止20日，全市首劑疫苗供給不足1000劑，但第二劑則超過11萬。

由於全市的疫苗供給來自州府，而州府則表示，因全國暴雪極寒天氣的影響將推遲發貨。

州長葛謨(Andrew Cuomo)19日表示，本應在周一裝運的疫苗均被推遲，周二和周三僅有有限數量的輝瑞疫苗離開裝運設施。

而市長白思豪(Bill de Blasio)則表示，希望州府可以退出這個由上至下的分運過程，而是讓疫苗直接運往紐約市。

根據市府數據顯示，截止20日，第二劑疫苗有超過11萬劑的供給，白思豪一直希望將其作為第一劑率先給耆老等弱勢群體接種，但一直遭到州府和聯邦的拒絕。

但即便如此，紐約市也沒有停止接種疫苗的腳步，布碌崙(布魯克林)和皇后區在24日將新開兩個疫苗接種點，民眾於20日開始便可預約。

皇后區接種點位於牙買加(Jamaica)的約克學院(York College)，布碌崙的接種點位於艾福斯學院(Medgar Evers College)。

兩個接種點僅為所在區的民眾接種，每天預計接種3000劑，將成為全州規模最大的接種點；兩個接種點的疫苗均為聯邦政府單獨提供，聯邦政府也將派人手參與運營。

疫苗 紐約市 布碌崙

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