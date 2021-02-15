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紐約地鐵四遊民被刺案 嫌犯接受精神鑑定 不得保釋

記者黃伊奕／紐約報導
羅培茲(Rigoberto Lopez)。（本報檔案照）
羅培茲(Rigoberto Lopez)。（本報檔案照）

在紐約市A線地鐵連捅四起遊民，造成兩人身亡的嫌犯羅培茲(Rigoberto Lopez)，在接受醫院精神病評估後，被繼續扣押不得保釋，等候謀殺罪與謀殺未遂等罪名指控審判。

21歲的嫌犯羅培茲因涉嫌在14小時內連續莫名捅傷地鐵內四名遊民，並造成兩人死亡，於13日深夜在曼哈頓西186街交奧杜邦大道(Audubon Ave)被抓獲，並在14日下午在刑事法院過堂，檢方對他提出謀殺與企圖謀殺等多項罪名指控。

之後他在曼哈頓表維醫院(Bellevue Hospital)接受精神鑑定後，被法院裁定不得保釋，等候最終指控判決。

警方指出，羅培茲曾患有精神疾病，最後已知住址為布碌崙(布魯克林)Gowanus的一家汽車旅館，該旅館曾經用來安置遊民；此外他還有四次被捕紀錄，其中包括重罪指控。

民眾於15日下午在Inwood的207街車站舉行了悼念活動，用來紀念不幸遭遇謀殺的受害者，其中一名受害者父親表示，羅培茲僅僅是被逮捕遠遠不夠。

該名父親44歲的女兒羅伯特(Claudine Roberts)因抑鬱症困擾而流落街頭，不幸在此次案件中被羅培茲刺死；該父親說羅培茲被捕給了他一絲安慰，但卻不足以撫慰他的悲傷，「他們抓住了他，但不會改善這個情況，讓他關押在監獄八年到十年，然後呢，再回到街道上繼續傷害其他人嗎？」

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