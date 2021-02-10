紐約失聯華裔男童找到了！在地鐵站棲身多天

朱瑞恩(左二)被發現在時代廣場地鐵站內。（讀者提供）

布碌崙 (布魯克林)貝瑞吉12歲的華裔男童朱瑞恩(Ryan Zhu，音譯)，5日從家中外出後一直杳無音訊，其安危牽動著眾多華人心，好在10日有人在時報廣場地鐵站 內發現了他的身影，立即聯繫警察，成功將他帶回母親身邊；直到10日晚9時，他仍和母親在市警曼哈頓中城警局配合警方問話，過去這些天他竟然就像遊民一樣一直躲在地鐵站內，好在性命無虞，親人喜極而泣。

朱瑞恩報住布碌崙86街交14大道附近，自5日晚11時最後一次被見到後失聯多日，因7日曾下過一場大雪，天氣又十分寒冷，家人十分擔憂他的安危；9日有消息稱他已經被兒童福利 保護局找到，社區民眾之間紛紛報喜，但本報向家人、警方多方核實後，確定他仍在失聯。

10日晚，朱瑞恩終於安全回到了母親身邊，並和家人一起在62分局錄口供銷案；據悉，過去這幾天，他一直獨自躲在時代廣場地鐵站內，連覺都沒睡；但好在地鐵站內不冷，他得以保住性命。

據悉朱瑞恩此次失聯，起初是因上網課時玩遊戲被母親責怪，期間母親一怒之下動手打了他，之後他便帶著筆記本電腦離家出走；期間他還曾主動聯繫過市兒童福利保護局，向兒童局述說自己被母親打的經過，但拒絕透露自己的位置，導致該局工作人員多次上門調查。

朱母承認確實不應該動手打兒子，但過去幾日尋找兒子心力交瘁，甚至在得知兒子有向兒童局告狀後，擔心他是不是被人控制作出的舉動，朱母表示「兒童局問我話時，我就想著哪怕是被調查、甚至被抓，要我入獄，我只求兒子平安無事就行，真的擔心瘋了。」

現在朱瑞恩平安回到母親身邊，朱母一顆心終於落地，也感謝警方和社區各界提供的幫助。