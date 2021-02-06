留住華埠年味 「新春文化節」初一直播 遊行延至6月

疫情下留住紐約華埠年味，「新春文化節」初一舉辦。(記者張晨/攝影)

農曆新年的重頭戲「新春大遊行 」，今年受到新冠疫情 影響而取消，但為了保留住華埠 的年味及不斷擴展社區知名度，紐約繁榮華埠總會將於12日(周五)在且林士果(Chatham Square)舉辦「第22屆新春花炮文化節」，並通過多平台直播，呼籲民眾在家觀看。

繁榮華埠總會總監田士銳表示，今年的主題為「牛氣沖天迎新春，雄獅花炮賀安康」，希望能在牛年沖走疫情，並繼續向主流及華人第二、三代推廣中華文化，保持華埠的知名度，吸引更多遊客在疫情以後來觀光消費，提升華裔社區正能量。

影音來源：記者張晨

當日多名民選官員代表及社團僑領也來到現場以表支持，布碌崙(布魯克林)區長亞當斯(Eric Adams)代表鄭祺蓉表示，紐約慶祝農曆新年體現了城市文化的多元行，堅持以安全的方式慶祝更是值得所有華人驕傲的事情。

曼哈頓第一選區市議員參選人劉林劍虹(Jenny Low)則表示，2021年疫情仍在繼續，全球各地的相關慶祝活動都減少，而自去年1月就開始受到波及的曼哈頓華埠社區，經過了整整一年，雖然造成不少餐館、商家被迫關門，如今農曆新年又將到來，但社區仍竭盡所能，透過各種方式慶祝農曆年春節，向外界宣告「華埠仍屹立不搖。」

繁榮華埠總會名譽總顧問蘇煥光表示，當日會準備千隻花炮，舞龍舞獅，以中國迎新春送舊歲的傳統習俗驅趕新冠病魔，期待新的一年萬象更新；不僅如此，現場還將有多個兒童歌唱表揚及書法創作揮春。

紐約新春炮竹文化節和大遊行自2000年舉辦以來，已成為華埠最具特色的農曆新年系列慶祝活動之一，但今年諸多形式的現場活動均無法實現；主辦方也將大遊行延後至6月6日，以迎合亞裔傳統月共同慶祝。

為遵守防疫規定，主辦方呼籲民眾12日當天上午11時至下午1時通過YouTube、ABC7電視台以及Facebook的線上直播觀看。