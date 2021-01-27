紐約華裔攝影師李揚國 染新冠住院20天去世

李揚國曾記錄陳果仁被害後華社為其爭權遊行的場景。（取自李揚國臉書／周慧珠攝影）

50年來用鏡頭記錄全美華人社區變遷與亞裔 民權運動的華裔攝影師李揚國(Corky Lee)，因感染新冠病毒，本月7日住院後病情反覆並最終惡化，於27日凌晨1時去世；他的突然離世令亞裔社區深感悲痛，紛紛悼念，感謝他50載身體力行記錄亞裔歷史，「如果沒有他的記錄，美國亞裔歷史會留下諸多空白。」

國會眾議員孟昭文、紐約州參議員劉醇逸等，27日都對李揚國的離世表示悼念和慰問。

73歲的李揚國，1月3日出現新冠症狀，7日到皇后區的醫院就診後住院，11日進入加護病房，轉天病情緩解移入普通病房；然而，23日他的病情再次加重，再次被送入加護病房，期間眾多社區好友為他準備祝福卡片，送到醫院為他加油打氣，超過200名親朋好友24日還通過視訊為他禱告；然而，他最終未能戰勝病魔，27日凌晨1時離世。

1971年以來，李揚國的足跡遍布紐約市 角落，也經常踏足其他州有亞裔歷史的地方，用相機記錄點滴，50年間從未錯過任何在美亞裔的歷史性時刻，對任何亞裔民權運動及社區活動，李揚國都能娓娓道出，是名副其實「行走的亞美歷史教科書和博物館」。

李揚國生前曾多次表示，促使自己從20多歲就拿起相機，是他在紐約市立大學皇后學院學習美國歷史課程時，看到太平洋鐵路竣工後鐵路工人普洛蒙特利峰(Promontory Summit)的留念照片中，沒有任何華工的身影；他認為那是歷史對美國華裔的抹殺，於是開始幾十年如一日的親身記錄，並終於在2014年鐵路竣工145周年活動後，召集華工後代在在同一個地點拍下合影，彌補了100多年前的歷史遺憾。

李揚國記錄下從1970年代開始幾乎所有美國亞裔民權運動和華埠 變遷的大事件，包括1974年華人社區因曼哈頓華埠孔子大廈華裔勞工問題而首次組織的大型示威，1975年姚楊勛(Peter Yew)見義勇為卻遭警察毒打後引發的華人遊行反警察暴力運動，1980年著名亞裔民權領袖河內山百合在華埠參與銀宮示威維護華裔工人權益，到近年來的華裔居民市政廳集會反華埠貴族化，華社萬人集會支持華警梁彼得，太平洋鐵路建成150周年活動等。

去年疫情爆發後，李揚國堅持記錄紐約和華埠，經常現身於各個與華埠相關的活動，還在去年10月在華埠戶外報刊亭辦展；他最後一次出現在華埠活動是去年12月26日，到華埠跟蹤拍攝「守護天使」(Guardian Angels)在華埠街頭和下東城地鐵站內、張貼和分發印有在地鐵上攻擊亞裔女性的多名嫌犯信息傳單。

更多有關李揚國生平的內容可登陸https://vimeo.com/65482946觀看其記錄短片。