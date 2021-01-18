葛謨：全州疫情已趨緩 但長島惡化 憂變種病毒引發第二波疫情

紐約州長葛謨18日表示，全州新冠病毒檢測陽性率有所下滑，住院病例數增速也有所放緩；儘管假日季後的新冠疫情高峰可能已經過去，但他擔憂來自全球各地的變種新冠病毒會造成第二波疫情。（美聯社）

紐約州長葛謨(Andrew Cuomo)18日表示，全州新冠病毒檢測 陽性率有所下滑，住院病例數增速也有所放緩；儘管假日季後的新冠疫情 高峰可能已經過去，但他擔憂來自全球各地的變種新冠病毒會造成第二波疫情，他呼籲聯邦政府立即要求所有國際旅客入境前進行新冠檢測。

州府數據顯示，全州17日共檢測18萬6205次，發現陽性病例1萬1277例，陽性率為6.54%；全州新冠總住院人數8868人，比前一日增長97人，全州新增死亡153例；葛謨表示，現在已進入1月下旬，由節假日引起的疫情高峰已經開始進入下坡，全州陽性率已開始穩步降低，新增住院人數的增長速度也有所放緩。

他表示，目前長島地區的疫情令人擔憂，未來需嚴密關注；數據顯示，長島新冠總住院人數為1649人，占地區總人口的0.06%，為全州最高；同時，長島地區的陽性率也是全州最高，為7.84%。

葛謨表示，儘管當前疫情高峰可能已經過去，他仍擔憂世界各地的變種病毒 傳入，導致第二波疫情發生；他說，目前全球各地經歷的並不是第二波疫情，而是第一波疫情的一個個高峰，真正的第二波疫情將會由變種病毒導致，如同1918年大流感一樣。

目前，全州已發現18例來自英國的變種新冠病毒感染者，聯邦疾病防治中心(CDC)此前預計，到3月時英國變種病毒將成為全美主流的新冠病毒；葛謨說，目前有許多報導顯示，巴西、南非等地都相繼出現新的變種病毒，這些都可能成為引起第二波疫情的導火索。

因此，葛謨再次呼籲聯邦政府立即限制國際旅行，儘管聯邦政府此前已要求所有國家來客入境前檢測，但1月26號才能生效；他說，既然CDC已經做出變種病毒即將大流行的預測，就應該盡快採取措施；「我們春天就已經吃過虧，現在已有120個國家對英國採取旅行限制，美國還什麼都沒做；現在各種變種病毒都出來了，為什麼要放人進來？1月26日太晚了，我們應該立即要求所有國際來客入境前檢測。」