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參議員「辱華」推文續發酵 全美47州華人連署要求道歉

記者顏嘉瑩／紐約報導
多個華人團體已經收集到來自全美47州的連署，要求布萊克伯恩向華人道歉。(截自視訊會議)
多個華人團體已經收集到來自全美47州的連署，要求布萊克伯恩向華人道歉。(截自視訊會議)

田納西州共和黨籍聯邦參議員布萊克伯恩(Marsha Blackburn)於去年12月初在推特上發文，指中國有5000年偷竊史的爭議言論仍在華人社區發酵；13日全美華裔反歧視大聯盟、全美多州的華人社團召開線上記者會，表示截至當日為止，已經收到來自全美47州超過1萬5000人和200多個社團組織連署，譴責布萊克伯恩，預計將於近日將連署信交至國會，並要求她公開向華人道歉。

布萊克伯恩於去年12月3日在推特上寫道：「中國有著5000年的欺騙和盜竊史，有些事情永遠不會改變」，言論發布不久後就受到華人社區的關注並反彈，期間在華府、田納西州等也有華人組織抗議。

全美華裔反歧視大聯盟、美國華人聯合會(UCA)、田納西美國華人聯盟等多個組織此後在網路上發起連署，提出三點要求，包括公開道歉，國會參、眾議院通過決議案，譴責類似種族歧視推文等。

13日的記者會上，與會者表示，全美華人都應該團結起來共同發聲，譴責布萊克伯恩的不當言論，才能向主流社會傳達：「任何歧視相關的言論、舉動，都是不能被容忍的。」

田納西州共和黨參議員布萊克伯恩日前在推特上指中國有5000年偷竊史，引起全美華人...
田納西州共和黨參議員布萊克伯恩日前在推特上指中國有5000年偷竊史，引起全美華人反彈。(截自推特)

華人 種族歧視 田納西州

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