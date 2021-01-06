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紐約州首例變種病毒確認與英國來客有關 葛謨要求聯邦強制檢測外來客

記者和釗宇／紐約報導
根據州府的調查，約有85%的醫護人士願意接種新冠疫苗，本周以來醫護人員的日接種量已經提升至過去數周來的三倍。美聯社
根據州府的調查，約有85%的醫護人士願意接種新冠疫苗，本周以來醫護人員的日接種量已經提升至過去數周來的三倍。美聯社

紐約州葛謨(Andrew Cuomo)6日表示，紐約州此前確認的首例來自英國的變種新冠病毒感染者已確認與英國來客有關聯，葛謨致信聯邦政府，要求對所有國際來客強制進行新冠檢測。

葛謨表示，本州此前確認的首例變種新冠病毒感染者，已確認與英國旅客有關聯；他6日已致信代理國土安全部長沃爾夫(Chad Wolf)、衛生部長阿查爾(Alex Azar)和聯邦疾病防治中心(CDC)主任芮斐德(Robert Redfield)，要求聯邦海關與邊境保護局(US Customs and Border Protection，CBP)對所有國際旅客進行新冠檢測，防止變種病毒進一步蔓延。

至於紐約州新冠疫苗接種進度，根據州府的調查，約有85%的醫護人士願意接種新冠疫苗，本周以來醫護人員的日接種量已經提升至過去數周來的三倍；但葛謨指出，目前疫苗接種工作最大的挑戰在於供應量，目前州府收到的疫苗量還不到全州首批接種人數的一半，即便開放更多人群接種仍無法滿足需求。

葛謨說，根據州府的調查，現在約有85%的醫護人員願意接種疫苗，在醫生群體內接受率更高；他繼續強調醫護人員接種的重要性，表示若醫護人員感染增加，就會累及醫療資源、降低醫療能力，可能導致醫院崩潰、死亡人數增加，因此醫護人員必須加速接種；葛謨說，自州府本周起強調加速接種以來，全州醫護的日接種量過去兩天以來已經達到3萬1157劑，相比之下過去三周以來的平均值僅為1萬809例，接種速度提高了三倍。

葛謨：若聯邦疫苗供應充足 普通民眾最快3月可接種

葛謨表示，目前疫苗接種工作的最大挑戰仍然是供應量不足；目前州府共接收了95萬劑疫苗，而全州共有210萬名醫護人員和養老院人員；他表示，醫護接種完畢之後，將輪到約630萬一線公務員和75歲以上老人接種；然而，目前的月供應量仍然只有120萬劑，要接種這些人就要五個多月；他呼籲聯邦政府推動疫苗增產，並批准更多疫苗上市；一旦供應量確定，州府就能預期普通民眾大規模接種的時間，目前專家預期是在3月到4月。

疫苗 葛謨 紐約州

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