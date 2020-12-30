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這是一篇得獎的報導：愛州華裔護士 剃頭馳援紐約

記者張晨╱紐約報導
臨行前徐琳把頭髮剃光以減少工作負擔。(徐琳提供)
臨行前徐琳把頭髮剃光以減少工作負擔。(徐琳提供)

(編按：中華民國僑務委員會首屆「海外華文媒體報導大獎」得獎者30日揭曉，世界日報紐約總社記者張晨的「『我沒有孩子，丈夫也力挺』愛州華裔護士剃頭馳援紐約」，獲平面/網路報導類的「公共事務關懷報導獎」。此篇報導見刊於4月13日，當時紐約疫情嚴峻，很多讀者看了報導之後私訊給記者說「感動得哭了」；僑委會委員長童振源頒獎時表示，報導展現台灣人的良善，讓世界看見台灣多元文化。)

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記者張晨╱紐約報導

「我沒有孩子，丈夫支持我，我到抗疫最前線貢獻一己之力，沒有任何阻力。」38歲的華裔旅行護士(travel nurse)徐琳，自動請纓從愛荷華州到疫情重災區紐約市支援抗疫；臨行前她把齊肩長髮剃光，「我要把洗頭的時間省下來去照顧患者」。

來自台灣嘉義縣的徐琳，原訂4月和丈夫要回台灣探望家人，但新冠疫情爆發，很多航班取消，打亂了原計畫，她毅然決定「逆行」前往前線，「我本是閒不住的人，能盡一分力，值得！」徐琳自動請纓支援紐約三個月，本月即將投入抗疫最前線。

徐琳表示，疫情在中國爆發之際，就想過要去中國疫區幫忙，當時丈夫還打趣說，「不著急去中國，美國遲早需要你的幫忙。」沒想到丈夫「一語成讖」，美國也需要她了。

為何要剃光頭前往紐約支援？徐琳說，起初看到援武漢的各地女醫護們為了減少負擔，把頭髮剃光時，覺得「這也太瘋狂了」，但沒想到一個月後，自己也加入了剃頭上前線的行列。

「每天穿脫防護服時步驟繁瑣，且一天值班12個小時，回到家累得只想睡覺，洗頭太麻煩。」徐琳說，另一方面，因為自己說英文有口音，跟病患需要靠近說話，把頭髮剃光可避免病患的血液或飛沬沾染。

作為內科外護士的她說，自己在愛荷華州供職的醫院在疫情蔓延後，改為收治疑似新冠肺炎的醫院，因此她已積累了一些相關經驗；徐琳說：「內外科是急診的下一站，我們雖然不是直接面對新冠患者，但分流輕重症時，我們是第一批接手的人員。」

徐琳說，紐約的接洽人表示，醫院個人防疫用品是夠的，但她也做了最壞的打算，把朋友給她的兩盒醫用口罩裝進行李，準備帶到紐約。

「愛荷華州的醫院，防疫用品都告急，更不要說疫情更嚴重的紐約」。徐琳說，她供職的醫院已開始和生化公司合作，收集用過的N95口罩，消毒後再重覆使用。

15年前徐琳從台灣移民來美，一直想做護士的她，從社區大學的語言課程開始，用七年實現了夢想。

徐琳說，抽血給藥、監看生命徵象、為病患翻身、抽痰、處理便溺失禁等，臨床護士每天要接觸的病菌有幾百種，不管有沒有大流行病都是高風險， 「而我本就是閒不住的人，能盡一分力，值得。」

徐琳在醫院身穿防護服。(徐琳提供)
徐琳在醫院身穿防護服。(徐琳提供)

紐約市 疫情 台灣

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