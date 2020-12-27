因疫改變…紐約租房市場低迷 購房大熱

StreetEasy預測，2021年紐約市租房市場難見起色，但購房市場會很忙碌。(記者朱蕾/攝影)

新冠疫情 在2020年重創紐約市 的經濟和住房市場，空置公寓數量創新高，並出現幾十年來的最低租金 ；房產網站StreetEasy預測2021年紐約市房市時表示，房市復甦將需很長時間，疫情一直無法結束和在家工作的興起，已導致租房者和購房者的偏好變化，將在未來幾年內影響紐約；2021年紐約市租房市場難見起色，但購房市場會很忙碌。

StreetEasy的報告指出，紐約市的經濟復甦需要較長時間，租金將進一步降低。與全國許多地區相比，紐約市明年復甦之路將更緩慢和艱難，這裡是疫情的震中，也是經濟受創的震中，在全國82個大都市中，失業最嚴重；而經濟疲軟意謂著租房市場疲軟，今年的待租房屋數量創新高；直到就業恢復，租客搬回紐約市的速度超過租房庫存的增長，租房需求才能回到疫情前的水平。

新冠疫情導致貧富差距進一步增大，2021年，有能力的紐約人將利用不尋常的市場優勢，帶來房屋銷售旺季。

自今夏紐約市經濟重新開放以來，買家已迅速捲土重來，推動了秋天的房屋銷售。10月簽合同量達到購房旺季水平，布碌崙(布魯克林)創下了成交824套住房的新紀錄；但同時，今年74%的房屋以低於最初標價售出，比率創新高。

分析報告中說，「所有這些銷售活動表明賣家願意談判，那麼紐約市的買家對房屋的需求就很高」，2021年抵押貸款利率將繼續在歷史低點附近，被壓抑的需求和好「折扣」將使這一需求保持高位；隨著疫苗接種的增加，2021年將成為最繁忙的購房年之一。

疫情引發人們對永久性搬離城市的擔憂，隨著疫情結束，搬離的人很可能會回來，因為紐約市仍有著全國大多數地區都無法實現的生活，包括世界上最好、最多元的美食，夏季幾乎每天都有的公園免費音樂會，全世界最多的劇院等，這些娛樂休閒由於疫情停罷，「明年，將看到足夠多的紐約人搬回來」。

StreetEasy在10月調查了1500多名紐約人是否因新冠離開紐約，發現有22％已經離開但計畫搬回，或已經搬回；「儘管數據顯示一些紐約人暫時離開了，但沒有證據表明正在發生永久性的大規模遷離」。