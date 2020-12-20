我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

疫苗第2波誰先打？CDC諮委：75歲以上和這些職業

「我要狗肉餐！」疫情歧視未平 中餐館不堪其擾

孟昭文呼籲 拜登新內閣部長須有亞裔

記者朱蕾／紐約報導
孟昭文接受MSNBC採訪時，再次敦促拜登任命亞裔擔任部長。(MSNBC視頻截圖)
孟昭文接受MSNBC採訪時，再次敦促拜登任命亞裔擔任部長。(MSNBC視頻截圖)

總統當選人拜登(Joe Biden)正在組建新一屆聯邦政府內閣團隊，國會眾議員孟昭文20日表示，她將繼續呼籲拜登延攬亞裔人才進入內閣出任部長，「當我們說到多元化，亞裔必須包含其中」。

孟昭文接受電視新聞頻道MSNBC的採訪時，再次敦促總統當選人拜登在剩下三個尚未任命的部長職位中，提名具備資格和有經驗的亞裔；孟昭文於上月底，也與國會亞太裔黨團共同呼籲拜登挑選亞裔加入內閣，並為此致信拜登，還與他的過渡團隊成員交談。

「隨著美國亞裔人口的持續增長，確保在總統的內部圈子中有亞裔是至關重要的；亞裔的加入在製定和實施拜登政府的政策中起著不可或缺的作用。」孟昭文表示，「過去20多年中，至少有一位亞裔在前幾任總統的政府中擔任部長，這一趨勢必須繼續下去，特別是當選總統拜登承諾建立一個包容性和多元化的政府。」

孟昭文指出，亞太裔是美國人口增長最快的種族群體之一，目前占全國總人口的7％；歐巴馬(Barack Obama)政府創紀錄的委任了三位亞裔出任內閣部長，分別為駱家輝、盧沛寧、朱棣文；川普(Donald Trump)政府的內閣成員也包括兩名亞太裔女性。

亞裔 拜登 孟昭文

上一則

英出現變異病毒 葛謨籲聯邦加強對英來客檢測管制

下一則

不滿再禁堂食 紐約市多家餐館拒招待葛謨

延伸閱讀

國際對美國「滿意度」變差 華郵看好拜登能翻轉

國際對美國「滿意度」變差 華郵看好拜登能翻轉
拜登環保團隊成軍 遏制氣候變遷「已沒時間浪費」

拜登環保團隊成軍 遏制氣候變遷「已沒時間浪費」
拜登選閣員 青睞民主黨中間派

拜登選閣員 青睞民主黨中間派
拜登税改 年收百萬家庭稅率可能提高至39.6%

拜登税改 年收百萬家庭稅率可能提高至39.6%
拜登新政量化寬鬆 可期待

拜登新政量化寬鬆 可期待

對中國強硬 拜登將接續川普對中政策

對中國強硬 拜登將接續川普對中政策

熱門新聞

皇后區小頸入室搶劫強暴案，一名嫌犯闖入後舉槍威脅受害人。(警方提供)

小頸入室搶劫強暴華婦案 主嫌竟是華裔男子 假釋期作案落網

2020-12-16 02:30
王強住在用紙箱搭建的「房子」度日。(記者牟蘭／攝影)

賭巴喊停斷生路 他成遊民街頭住紙箱過寒冬

2020-12-19 06:24
紐約預計13日晚間開始降溫，周一迎來一場小型雨夾雪，隨後多場大型降雪逐漸抵達，將今年的聖誕妝點成銀色世界。(Getty Images)

紐約今晚開始降溫 未來一周預計迎來暴風雪

2020-12-13 16:11

1張圖／紐約州確診破83萬例 紐約市新增3345例

2020-12-19 21:41
紐約州長葛謨前助手、正在競選曼哈頓區長的博一嵐(Lindsey Boylan)13日發推特，指控葛謨曾對其性騷擾。取自推特

紐約州長前助手爆料 曾因長相遭葛謨性騷擾

2020-12-13 16:21
毛波。（圖片取自廈門大學）

廈大教授間諜案達認罪協議 毛波16日獲釋返中國

2020-12-14 15:17

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
封面故事／這4個場所 最易傳播新冠病毒

封面故事／這4個場所 最易傳播新冠病毒
奇！獨子得娃 DNA卻是叔叔的 真相令人驚訝

奇！獨子得娃 DNA卻是叔叔的 真相令人驚訝

吉林女總裁「借精生子」生5國混血女兒 近況曝光…

吉林女總裁「借精生子」生5國混血女兒 近況曝光…
國會敲定紓困協議！規模9000億美元 周一表決

國會敲定紓困協議！規模9000億美元 周一表決
病毒帶進來也傳染不出去！台灣靠這招阻斷新冠肺炎傳播

病毒帶進來也傳染不出去！台灣靠這招阻斷新冠肺炎傳播