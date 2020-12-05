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曼哈頓128年歷史教堂火災 「自由鐘」曾為美獨立鳴鐘

記者張晨／紐約報導
曼哈頓東村5日凌晨發生了一起火災，著名的「中學院教堂」燒毀。(美聯社)
曼哈頓東村5日凌晨發生了一起火災，著名的「中學院教堂」燒毀。(美聯社)

曼哈頓東村5日凌晨發生了一起火災，大火從著名的「中學院教堂」(Middle Collegiate Church)附近一座五層的空置建築物蔓延開來，燒毀了該教堂的屋頂。有四名消防員受輕傷，法警已經對這場火災展開調查。

市消防局表示，案發當日5時左右，東7街一棟5層的空置大樓的一樓開始冒出火星，隨著火勢的發展，它隨後蔓延到位於第二大道的中學院教堂，教堂已有128歷史。

消防官員表示，火災是由電線引起的，起火的五層大樓由於今年2月20日發生的一次意外火災而空置；100多名消防員對事故做出了反應。

這座教堂建於1892年，是紐約最古老的大學教堂的所在地，根據教堂網站的說法，這可以追溯到1620年代荷蘭人在島上定居的時候。

教堂內有一個具歷史意義的「自由鐘」，曾在1776年為紀念美國誕生時而鳴鐘，據教堂介紹，自那以後「自由鐘」就一直在美國總統就職和去世以及紀念九一一恐襲等活動時敲響。

「我們被掏空了，就像我們的建築被掏空了一樣，我們的心被壓碎了，就像我們的門被壓碎了一樣。」牧師劉易斯(Jacqueline Lewis)說，但他相信「自由鐘」會在大火中倖存了下來，但並不確定。

教堂牧師阿曼達(Amanda Ashcraft)稱，教堂內的彩色玻璃窗已經被燒毀了。

曼哈頓東村5日凌晨發生了一起火災，著名的「中學院教堂」燒毀。(歐新社)
曼哈頓東村5日凌晨發生了一起火災，著名的「中學院教堂」燒毀。(歐新社)
東村百年歷史教堂火災，教堂自由鐘曾用於用總統就職典禮。(取自推特)
東村百年歷史教堂火災，教堂自由鐘曾用於用總統就職典禮。(取自推特)

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