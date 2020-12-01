葛謨致信衛生部 要求停止藉接種疫苗收集信息 打擊無證移民

紐約州長葛謨。(美聯社)

聯邦食品暨藥物管理局(FDA)即將批准新冠疫苗 緊急使用，紐約州長葛謨 (Andrew Cuomo)1日聯合50個維權組織致信聯邦衛生部長阿查爾(Alex Azar)，要求川普政府停止藉接種疫苗之際收集民眾信息用於打擊無證移民，並在疫苗分發計畫中為少數族裔社區和無證移民人群提供更多支援。

此前聯邦衛生部向各州發出的信函，要求各州在新冠疫苗獲批並開始接種前，向聯邦政府 提供所有新冠病人的信息，如姓名、住址、出生日期、族裔、性別，甚至還要求提供ID號碼，如駕照、社安號或護照號；葛謨擔憂這些信息將被洩露給國土安全部和聯邦移民及海關執法局(ICE)，用於抓捕無證移民。

葛謨表示，這些條款令人擔憂，擺明了聯邦政府只想給已入籍的人打疫苗；「如果無證移民被排除在外，這樣不僅將危害他們的健康，而且也會降低整個疫苗計畫的效果。」

葛謨在信中提出，紐約州的身分信息系統將不會給聯邦政府分享民眾的社安號、護照號或駕照號，同時要求聯邦政府同意，不要將民眾疫苗信息洩露給非健保機構。

由於聯邦政府的疫苗分發計畫極度依賴私營醫療機構，葛謨信中還要求聯邦政府增加對非洲裔、西語裔、亞裔社區及低收入社區的撥款，指出這些社區歷來缺乏私營醫療機構資源；「現在距離疫苗分發的日子愈來愈近，我敦促聯邦政府應盡快行動解決這一問題。」